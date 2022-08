Schwarzer Filz

photonews.at/imago images Illustre Runde, die es versteht, mit Steuermilliarden umzugehen (v.l.n.r.: Bernhard Perner, Gernot Blümel, Werner Kogler, Marc Schimpel) (Wien, 23.11.2020)

Es klingt klischeehaft: Österreich, eine skandalträchtige Repu­blik – mit Günstlingssystem und »Freunderlwirtschaft«. Aber: Erinnert sei nur an »Ibizagate«, die Staatsaffäre, die im Mai 2019 zum Bruch der Regierungskoalition aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ geführt hatte. Im Fokus: Heinz-Christian Strache, bis dahin Vizekanzler unter der Regentschaft des früheren ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz. Eingeholt hatte den Bundesparteiobmann der »Freiheitlichen« ein heimlich auf der Baleareninsel aufgenommenes Video aus dem Juli 2017. Recht freizügig – und leicht alkoholisiert – sinniert Strache vor versteckten Kameras über Bestechung, über gesetzwidrige Parteienfinanzierung, über das Kapern unabhängiger Medien. Das hatte gereicht, das schwarz-blaue Bündnis platzte.

Nun scheint ein neuer Skandal ins Haus zu stehen. Seit Tagen kursiert ein Kürzel durch die österreichische Presselandschaft: »Cofag«. Die Covid-19-Finanzierungsagentur, Ende März 2020 ad hoc gegründet, hat einen zentralen Zweck: Unternehmen und Konzernen in der Pandemie vorrangig finanziell unter die Arme zu greifen, Anträge und Ausgaben abzuwickeln. Dafür stehen Milliarden Euro Steuermittel im Haushalt bereit. Der Sinn eines solchen Unterfangens muss selbstredend gecheckt werden. Dafür gibt es den Rechnungshof (RH). Und der erfüllt seine Aufgabe akribisch, verfasste jüngst eine Vorabversion seiner Prüfungen. »Rohbericht« heißt das Schriftstück, exakt 196 Seiten stark. Es ist ein interner Bericht, der nur an die »geprüften Stellen« überreicht wird zwecks Stellungnahmen. Intern indes blieb nicht viel. Die Tageszeitung Der Standard und die Wochenzeitung Falter hatten am Mittwoch voriger Woche Auszüge aus dem Dokument veröffentlicht. Das Echo war gewaltig.

Zu Recht, denn die bekanntgewordenen Details haben es in sich. Im Kern: Filz innerhalb der »ÖVP-Familie«. Nicht neu, aber brandaktuell. Die Rechnungsprüfer hatten für den Rohbericht das geschäftige Treiben von der Cofag-Gründung Ende März 2020 bis Juni 2021 untersucht. Beanstandet wird Standard und Falter zufolge das: die GmbH-Konstruktion der Cofag, gepfefferte Beraterhonorare, zugeschanzte Posten, die dubiose Mittelvergabe. Letztlich besteht der Verdacht auf Verschwendung von Steuermilliarden. Einen Rat hat der RH an das Finanzministerium gratis: »(…) bei Auslaufen der finanziellen Maßnahmen zu prüfen, welche Leistungen (…) von der Cofag noch zu erbringen sind, und die Gesellschaft nach Abschluss der Aufgaben aufzulösen.«

In vielen Funktionen

Eine Person steht besonders in der Schusslinie: der Cofag-Exgeschäftsführer und »Kurz-Intimus« Bernhard Perner, der bis Juni dieses Jahres im Amt war. Der vormalige Kabinettsmitarbeiter im von der konservativen ÖVP geführten Finanzministerium füllte im Apparat Doppel- und vorübergehend Dreifachfunktionen aus, schrieb der Standard. Und kassierte doppelt und dreifach ab, zwischenzeitlich jedenfalls. Hinzu kommt: Aus seinem parteipolitischen Dunstkreis soll Perner externe Berater für das Geschäftliche und Protokollanten für Aufsichtsratssitzungen re­krutiert haben (»Sphärenvermengung«). Das kostete den Berichten zufolge auch schon mal sechsstellige Sümmchen. Unter dem Strich sollen allein für Beratertätigkeiten 21 Millionen Euro geflossen sein.

Wer bekam was?

Zuschüsse – wer bekam welche aus dem Cofag-Topf bevorzugt? Zu den zehn größten Empfängern sollen laut RH-Rohbericht vier Bergbahngesellschaften zählen, die teils kräftig zulangen konnten. Ein weiterer Fall scheint brisant. Ein Handelskonzern mit 47 Tochtergesellschaften strich in Summe 16,2 Millionen Euro ein. Oder jener: Eine Restaurantkette mit sechs Filialen hatte »Beihilfen« von insgesamt knapp 2,8 Millionen Euro seitens der Cofag erhalten. Der Trick: Formal unabhängige Töchter von Firmen können einzeln bezuschusst werden. Zum Vergleich: Fast ein Fünftel aller unterstützten Unternehmen erhielten ungleich weniger, im Schnitt 2.500 Euro.

Wolfgang Spitzbart/PantherMedia Glaspalast, hinter dem Oppositionelle einen Hort der ÖVP-Vetternwirtschaft vermuten: Das Finanzministerium in Wien

Nur, was sagen die Betroffenen – Perner und das Finanzministerium etwa? Der Exgeschäftsführer wähnt sich rechtlich auf der sicheren Seite. Erklärte gegenüber dem Standard: »Jeder hat gewusst, was ich tue, kannte die Verträge, die zu den Zahlungen führten, und ich habe sehr viel gearbeitet und war erfolgreich.« Ein Ministeriumssprecher hob gegenüber jW folgendes hervor: »Die Coronawirtschaftshilfen haben gut funktioniert, das bestätigen Experten und zeigen Ländervergleiche.« Nach Pandemieausbruch habe die Bundesregierung rasch reagiert, Unternehmen überlebenswichtige Liquidität zur Verfügung gestellt. Dadurch seien Hunderttausende Firmen gerettet und Arbeitsplätze erhalten worden. Zudem habe sich die heimische Wirtschaft nach der Coronakrise zügig erholt.

Eine »Erfolgsbilanz«, die die oppositionellen Parlamentsklubs von SPÖ, liberalen Neos und FPÖ keinesfalls unterschreiben. Sie orientieren eher auf Zoff. Stoff dafür liefert der RH-Rohbericht allemal, um das schwarz-grüne Kabinett unter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Die Grünen) in Bedrängnis zu bringen. Fragen hat beispielsweise Karin Doppelbauer. Die Budget- und Finanzsprecherin der Neos zu jW: »Warum wurden Finanzmittel weder zweckgebunden noch transparent vergeben?« Ungeklärt sei auch, weshalb die Hilfen nicht über die Finanzämter abgewickelt wurden bzw. werden, »was direkter, schneller und treffsicherer gewesen wäre«, so Doppelbauer weiter. Apropos »rasche« Auszahlungen: »Viele Klein- und Mittelbetriebe, die große Verluste hinnehmen mussten, haben bis heute keinen Cent gesehen.« Statt dessen hätten Großunternehmen bisweilen »Überförderungen« erhalten. Oft flink. So oder so, die Cofag müsse aufgelöst werden, zeitnah, besser sofort. Am deutlichsten fordert dies FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Nicht nur das: Die Cofag könne »gar ein Fall für die WKStA sein«. Er meint die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Der Kontrolle entzogen

Das Cofag-Konstrukt sei so angelegt worden, »um sich innerhalb der ÖVP-Familie hochdotierte Jobs zuzuschanzen sowie möglichst unkontrolliert und daher ungeniert Geld zu verteilen«, teilte ein Sprecher des SPÖ-Klubs gegenüber jW mit. Das Steuergeld zahlten alle, »ausgegeben hat es die ÖVP«. Kurzum, Nutznießer seien die Günstlinge der ÖVP. Ein Knackpunkt also: Kontrolle, vor allem parlamentarische. Denn die Cofag als GmbH entzieht sich dieser, monieren die Oppositionellen gleichlautend. Und zwar absichtsvoll, vermuten sie. Dabei hätte es anders sein können – aus dem SPÖ-Klub heißt es: Die Sozialdemokraten hätten »gemeinsam mit FPÖ und Neos gleich zu Beginn der Pandemie, unmittelbar nachdem die Cofag gegründet wurde, in einem Antrag verlangt, einen kontrollierenden Covid-19-Unterausschuss einzurichten.« Bislang ergebnislos. Der Antrag werde laut SPÖ-Klub seither von den schwarz-grünen-Koalitionären »wieder und wieder vertagt und damit nicht behandelt«.

Was bleibt? Wenigstens die Einsetzung eines »kleinen Untersuchungsausschusses« im Nationalrat. Dem verschließen sich – nach mehrtägigem Zaudern – wohl auch nicht mehr die mitregierenden Grünen. Die Kompetenzen eines solchen Ausschusses sind aber begrenzt. Darauf verwiesen die Freiheitlichen: Auskunftspersonen unterliegen keiner Wahrheitspflicht. Dazu brauche es eine Gesetzesänderung, und die fehle. Ein weiteres Problem: Starten kann der Ausschuss erst, wenn der Endberichts des Rechnungshofes vorliegt. Das dürfte noch etwas dauern. Ein RH-Sprecher auf jW-Nachfrage: »Die Stellungnahmen der geprüften Stellen wurden abgegeben. Der Bericht sollte in den nächsten Monaten veröffentlicht werden können.« Recht viel Konjunktiv.

Zwischenfazit: Die Kontrahenten bewegen sich gewissermaßen in der Warteschleife. Wirken angespannt, zuweilen erwartungsvoll – Doppelbauer von den Neos: »Was noch alles ans Tageslicht kommen wird, ist derzeit nicht abschätzbar.« Die Grechtenfrage bleibt: »Cofag«, ein neues »Ibiza«? Aufschluss darüber kann vielleicht der finale Bericht der Rechnungsprüfer geben.