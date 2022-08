Namen und Rechte

Oliver Ruhnke/imago images Mit seinem Übernahmeangebot sammelt Klaus-Michael Kühne sicher keine Pluspunkte in der Kurve

Sein vom Wirtschaftsmagazin Forbes geschätztes Vermögen liegt bei 36,4 Milliarden Euro. Wenn man diesen Angaben glauben will, ist Klaus-Michael Kühne der zweitreichste Deutsche. Nur Lidl-Gründer Dieter Schwarz steht in der Liste über ihm. Das scheint dem Eigentümer des Speditionskonzerns Kühne und Nagel aber nicht zu reichen. Kürzlich startete er einen abermaligen Versuch, den Hamburger SV unter seine Kontrolle zu bringen, und schreckte dabei nicht davor zurück, auch den Tod des Vereinsidols Uwe Seeler für seine Zwecke nutzbar zu machen.

Kaum unter der Erde

Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Seeler war am 21. Juli gestorben. »Uns Uwe« war kaum unter der Erde, da machte Kühne einen Plan öffentlich, mit dem er die Macht im Verein an sich reißen will. Die entsprechende Mitteilung der Kühne Holding AG wurde am 11. August verschickt, also einen Tag nach der großen Gedenkfeier für Seeler im Volksparkstadion. Darin diktiert der »Sponsor«, was der HSV seiner Ansicht nach jetzt zu tun habe.

»Zehnpunkteprogramm zur Sanierung« nennt Kühne sein Vorhaben, für das er die sogenannte 50-plus-eins-Regel voll ausreizt, wie es bei spiegel.de (11.8.) heißt. Die 50-plus-eins-Regel ist eine Vorschrift in den Statuten der Deutschen Fußballiga, die unterbindet, dass Investoren die Stimmenmehrheit bei den in Kapitalgesellschaften verwandelten Lizenzspielerabteilungen der Fußballvereine übernehmen. Erlaubt ist hingegen, dass sich die Mehrheit des Kapitals im Eigentum privater Investoren befindet.

Kühne bieten dem HSV konkret 120 Millionen Euro an – »zu seinen Bedingungen«, wie spiegel.de anmerkt. Zu der Investition soll es nur kommen, wenn der Zweitligist den Forderungen des Milliardärs zustimmt. Kühne verlangt für mögliche Investitionen deutlich mehr Mitspracherecht im Verein und will seinen Aktienanteil beim HSV auf 39,9 Prozent erhöhen. Im Gegenzug soll der HSV e. V. seine Anteile von 75,6 Prozent auf 50,1 verringern. Damit besäße Kühne eine Sperrminorität, was ihm ermöglichen würde, Entscheidungen der Vereinsgremien zu blockieren.

»Unfriendly takeover«

Der stark verschuldete HSV könnte das angebotene Geld gut gebrauchen, gerade für die geplante Sanierung des Volksparkstadions. Kühne macht unter anderem zur Bedingung, dass seine Leute die Führung im Verein übernehmen: Ein neuer Aufsichtsrat solle mit je zwei Vertretern von e. V. und Kühne besetzt werden, dazu käme eine fünfte Person, auf welche sich die Hauptanteilseigner einigen sollen. Der offensichtliche Versuch eines »Unfriendly takeover«. Vergiftet ist auch der Punkt in Kühnes Programm, der sich auf das unlängst verstorbene Vereinsidol bezieht. Aus dem Volksparkstadion solle das »Uwe-Seeler-Stadion« werden. Für die Dauer von zehn Jahren sei er bereit, »eine jährliche Vergütung für das Namensrecht von drei bis vier Millionen Euro an die HSV Fußball AG zu entrichten«. Mit anderen Worten: Kühne will sich die Rechte für den Begriff »Uwe-Seeler-Stadion« unter den Nagel reißen.

Mit dem Versuch wird der bei den HSV-Fans weithin unbeliebte Kühne vermutlich nicht durchkommen. Der Verein lehnte das Angebot des Investors am Montag ab. Der Zehn-Punkte-Forderungskatalog sei »in dieser Form nicht umsetzbar«, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Marcell Jansen in einem Interview auf der Klubhomepage. Man sehe das Kühne-Angebot jedoch »als weiteren Impuls, mit dem wir uns beschäftigen werden«. Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass die Versicherungsgruppe Hanse-Merkur, die seit Saisonbeginn Hauptsponsor des HSV ist, dem Verein einen Kredit von 23 Millionen Euro gewährt hat. Das Geld soll die Finanzierung der Stadionsanierung sicherstellen.