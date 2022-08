Nachschlag: Gerechtigkeit siegt

IMAGO/Picturelux Wechselbad von Tragik und Komik: Bob Odenkirk als Rechtsanwalt Saul

Die letzte Folge der Serie beginnt in der Wüste New Mexicos. Der kriminelle Anwalt Saul Goodman flieht mit seinem Bodyguard Mike Ehrmantraut vor dem Salamanca-Kartell. Saul fragt Mike, was er mit einer Zeitmaschine in seinem Leben ändern würde. Der korrupte Ex-Cop bereut sein erstes Schmiergeld. Saul würde in das Jahr 1965 reisen und seine Kartellbeute in den noch jungen Warren Buffett investieren, um dann in der Gegenwart als Milliardär oder sogar Trilliardär sein Leben zu genießen. In einem Zeitsprung in die Zukunft ist Saul wieder auf der Flucht, doch diesmal vor der Polizei. Ihm werden die Verbrechen der gesamten Serie vorgeworfen. Ihm gelingt es, die lebenslängliche Gefängnisstrafe auf sieben Jahre in einer Luxushaftanstalt runterzuhandeln. Doch durch die Aura seiner tragischen Liebe Kim Wexler verliert Saul im Gerichtssaal die Fassung und bekennt sich in allen Punkten schuldig. Die Gerechtigkeit hat gesiegt und der Armenanwalt muss 86 Jahre in einem Knast für Arme absitzen. (bk)