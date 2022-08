»Die Fahne der Menschlichkeit hochhalten!«

Alma Batalla »Wir stammen vorwiegend aus proletarischen Familien. Deshalb können wir nicht anders, als alle Kämpfe, die wir für gerecht halten, auch zu führen« – Banda Bassotti

Das Konzert der italienischen Skapunk-Band Banda Bassotti am 27. August um 20.30 Uhr auf der Hauptbühne des UZ-Pressefests wird einer der Höhepunkte des diesjährigen Volksfests der DKP sein; jW sprach vorab mit dem Manager der Band, David Cacchione. (jW)

Banda Bassotti tritt derzeit bei verschiedenen Festivals in Italien auf. Wie reagiert das Publikum auf die Solidaritätsaufrufe der Band für die Bevölkerung im Donbass? Hat sich seit Beginn der russischen Invasion etwas in seiner Haltung verändert?

Seit Beginn der Covid-Krise konnten wir erst drei Konzerte spielen, aber in den nächsten Wochen wird es vier weitere geben. In den ersten beiden Konzerten haben wir um materielle Solidarität für die Menschen im Donbass und in der Ukraine gebeten, die seit acht Jahren unter der Unterdrückung durch die Marionettenregierung in Kiew leiden. Die Resonanz des Publikums hat sich im Vergleich zu früher nicht verändert; sie war wie immer positiv. Es wurden auch Spenden abgegeben, etwa Schulmaterialien, die wir bald in den Donbass bringen wollen.

Die Linke in Italien ist, ähnlich wie in den anderen westlichen Ländern, gespalten, seit der Ukraine-Krieg eskaliert ist. Welche Auswirkungen hat das auf die Kämpfe der internationalistischen Kräfte – auch auf kultureller Ebene?

Die Zersplitterung, vor allem der Revisionismus der Linken in Italien begann bereits vor mehreren Jahrzehnten. Das ist ein Ergebnis der intensiven Bemühungen der proimperialistischen Front, die Parteien und Organisationen, die seit einem Jahrhundert die fortschrittlichen Volksmassen vertreten, zu unterminieren. Aber die Imperialisten haben noch nicht vollständig gewonnen. Vor allem internationalistisch ausgerichtete Organisationen stellen sich derzeit neu auf. Es ist natürlich schwer, wieder eine echte Bewegung aufzubauen, auch kulturelle Aktivitäten anzustoßen. Aber es gibt einige Initiativen, und wir betrachten es als unsere Aufgabe, sie zu unterstützen.

Zum Beispiel?

Am 9. Mai hatten diverse Organisationen in Rom einen »Tag des Sieges« veranstaltet. Wir haben auch in Florenz in einer Fabrik des britischen Autozulieferers GKN gespielt, die von den Arbeitern aus Protest gegen die Schließung des Standorts besetzt worden war. Es gibt auch noch andere Musiker in Italien, die Arbeiterkämpfe unterstützen, beispielsweise die HipHop-Reggaeband 99 Posse und die Punkband The Gang.

Auch in der Gewerkschaftsbewegung Italiens findet eine Polarisierung statt. Die drei Dachverbände, CGIL, CISL und UIL, unterstützen den NATO-Krieg gegen Russland. Aber die Basisgewerkschaften halten dagegen und organisieren Hafenarbeiterstreiks, um die Waffentransporte in die Ukraine zu behindern. Der Staat bekämpft sie mit harten Bandagen und versucht, Funktionäre der USB und S.I. Cobas wegen »Bildung einer kriminellen Vereinigung« hinter Gitter zu bringen …

Die Dachverbände vertreten seit langer Zeit lieber die imperialistischen Interessen des Kapitals – und damit auch der NATO als dessen bewaffneter Arm – als die Forderungen der Arbeiterklasse. Aus diesem Grund wurden die Basisgewerkschaften gegründet, beispielsweise 2010 die USB. Weil diese Organisationen nicht in die sogenannten Staatsgewerkschaften eingegliedert sind, stellen sie für das herrschende System eine Gefahr dar. Deshalb werden sie kriminalisiert– wegen der Streiks gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine, aber auch in andere Kriegsgebiete, etwa in den Jemen.

Sie organisieren seit 2015 antifaschistische Karawanen in den Donbass. Welche Projekte sind für die nächste Reise geplant, die ja bereits im September starten soll?

Wenn es möglich ist, dann wollen wir mit vier, fünf Genossen Videos, Interviews und Fotos machen, um das Alltagsleben der Zivilbevölkerung in den jüngst befreiten Gebieten in der Volksrepublik Lugansk zu dokumentieren. Wir wollen auch in die Volksrepublik Donezk, aber da gibt es einige Orte, die nach wie vor in der Hand der ukrainischen Armee sind und aus denen deren Artillerie weiterhin Donezk, Gorlowka und andere Städte im Donbass beschießt. Wir müssen sehen, wie sich die Lage entwickelt …

Was sind jetzt die größten Herausforderungen für linke Kulturschaffende der westlichen Welt in ihren Heimatländern?

Das System hat auf breiter Front eine kulturelle Verarmung der Gesellschaft vorangetrieben. Die öffentlichen Schulen wurden durch ständige Kürzung der finanziellen Mittel vorsätzlich dem Verfall preisgegeben. Wichtige historische Themen wie die Geschichte des Partisanenkampfes in Italien wurden einfach aus den Lehrplänen und Schulbüchern gestrichen. Den Werktätigen, die den Bildungsapparat mit ihren Steuern finanzieren, fehlt meist das Geld, um ihre Kinder auf die Universitäten zu schicken. Das Bildungsniveau fällt auf den Stand der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Die Bevölkerung wird permanent durch die Medien manipuliert – durch Journalisten, die Diener des Systems sind, und Junk-TV, das sie in die Unwissenheit treibt und dazu, ein und dieselbe Meinung zu vertreten. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir stammen vorwiegend aus proletarischen Familien. Deshalb können wir nicht anders, als alle Kämpfe, die wir für gerecht halten, auch zu führen. Wir müssen den vielen beistehen, die ihr Leben geopfert oder große Opfer gebracht haben, um nicht nur uns, sondern auch die Natur und die anderen Lebewesen zu schützen. Es ist jetzt an uns, Widerstand zu leisten und die Fahne der Menschlichkeit hochzuhalten, um die Menschheit zu retten.