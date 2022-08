Es wäre das mindeste

Richard Wareham/imago images Doch, Herr Lindner, das gibt es: Wintershall-Ölfeld in Emlichheim, Niedersachsen

Wenn eine Forderung auf der Hand liegt, braucht es kein Ausrufezeichen. »Kriegsgewinne besteuern« ist der Titel einer neuen Studie. Es geht um die befristete Besteuerung von Extraprofiten, die ohne Innovation, Investition oder auch nur ein leicht erhöhtes Risiko eingestrichen werden. Von Rüstungs- oder Logistikkonzernen, von Sonnenblumenöl-, Düngemittel- oder Zementproduzenten, aber vor allem von Mineralölkonzernen und Stromproduzenten.

Zumindest für die beiden Letztgenannten seien Übergewinnsteuern hierzulande überfällig, ist das Fazit der am Dienstag veröffentlichten Studie, mit der die Rosa-Luxemburg-Stiftung das Netzwerk Steuergerechtigkeit (NSG) beauftragt hat. Dringend benötigte 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen könnte der Bund in diesem Jahr mit einer solchen Steuer für Öl- und Stromproduzenten verbuchen. Die Autoren rechnen mit Übergewinnen der beiden Branchen von rund 110 Milliarden Euro. Deren Besteuerung sei »verfassungsrechtlich möglich und technisch umsetzbar«, werde aber von Union, FDP und »weiten Teilen des ›Steuerestablishments‹« blockiert, erklärte Koautor Christoph Trautvetter (NSG) am Dienstag gegenüber jW.

Weltweit würden Mineralölkonzerne 2022 etwa 1.160 Milliarden US-Dollar Extraprofite machen, ist eine grobe Schätzung der Autoren. Allein für das in Deutschland verkaufte Öl ergebe sich bei gleichbleibenden Preisen über das Jahr ein Übergewinn von 38 Milliarden Euro. Allerdings würden die Konzerne diese Profite nur zum kleinen Teil in der BRD verbuchen, zum größeren schon in Steueroasen wie Singapur oder der Schweiz.

Die Autoren gehen von dem kleinen Teil der Gewinne aus, der mit herkömmlichen Methoden erfasst werden kann. Je nach Ausgestaltung und Steuersatz (25, 50 oder 90 Prozent) ließen sich damit Einnahmen von rund 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr generieren, ergeben ihre Berechnungen.

Größtenteils käme das Geld von Eon, RWE, EnBW und Vattenfall, die mehr als die Hälfte des deutschen Strommarktes beherrschen – und viel Ökostrom produzieren. Das ist in den vergangenen Monaten nicht viel teurer geworden, die Extraprofite sind besonders hoch. Und während RWE etwa 2021 knapp 32.000 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien produzierte, waren es bei Green Planet Energy als großem reinen Ökostromproduzenten nur 210 GWh. Ökostrom sollte aus der Besteuerung also nicht ausgenommen werden, reine Ökostromproduzenten möglicherweise schon.

Fünf Monate sind vergangen, seit die EU-Kommission Leitlinien für Übergewinnsteuern veröffentlicht hat. In Italien gibt es sie inzwischen für Mineralöl- und Stromunternehmen, in Griechenland, Rumänien und Spanien für Stromerzeuger. Spanien hat zudem gerade die Sonderbesteuerung des Bankensektors angekündigt, Ungarn besteuert eine Vielzahl von Branchen, das aus der EU ausgetretene Großbritannien wenigstens die lokale Öl- und Gasförderung. EU-weit scheint wenig und in der BRD nichts zu machen.

Dafür steht Finanzminister Christian Lindner (FDP), der mit fadenscheinigen Argumenten nicht nur die Existenz von Übergewinnen in Abrede stellt, sondern auch die von Konzernen. »Ölkonzerne haben wir in unserem Land übrigens keine«, sagt er zum Beispiel in der aktuellen Zeit. Aber die Autoren der Studie kennen einen. »Wintershall DEA ist in Deutschland ansässig und nach eigener Angabe ›Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen‹«, bestätigte Trautvetter gegenüber jW. »Ölunternehmen gibt es ein paar. Und Wintershall DEA ist je nach Definition auch groß genug, um als Konzern durchzugehen.« Noch mal zum Mitschreiben also für das Bundesfinanzministerium: »Der größte deutsche Ölkonzern Wintershall DEA kommt mit einer Öl- und Gasproduktion von 634.000 Fassäquivalenten pro Tag auf etwa 0,2 Prozent Weltmarktanteil.«

Mittelfristig braucht es nach Einschätzung der Studienautoren eine international abgestimmte Übergewinnsteuer.