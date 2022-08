Multipolare Realität

Thomas Peter/REUTERS Der saudische König Salman beim Besuch in Beijing 2017

Der Besuch schlägt schon Wellen, bevor er offiziell bestätigt ist: Chinas Präsident Xi Jinping soll, so wird es seit einigen Tagen unter Berufung auf Quellen in Riad berichtet, in Kürze in Saudi-Arabien empfangen werden. Dort also, wo vor rund einem Monat US-Präsident Joseph Biden eintraf, um die schwächelnde Stellung der Vereinigten Staaten im Mittleren Osten zu konsolidieren. Dort, wo auch die Mächte Europas, vor allem Frankreich und Großbritannien, wieder verstärkt um Einfluss buhlen. Und nicht zuletzt auch dort, wo die Machthaber ihre Ölpolitik nicht mehr, wie jahrzehntelang üblich, eng mit Washington abstimmen, sondern im Rahmen des relativ neuen Formates OPEC plus mit Moskau – dies übrigens unabhängig vom Ukraine-Krieg. Nun kommt wohl Xi: In den USA ist eine Debatte darüber entbrannt, was für die Machtverhältnisse im strategisch so wichtigen Mittleren Osten daraus resultiert.

Klar ist zunächst: China baut seine Positionen in Saudi-Arabien seit Jahren systematisch aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Riad bis vor kurzem sein bedeutendster Erdöllieferant war. Erst seit Mai ist Moskau beim chinesischen Ölimport die Nummer eins. Zugleich hat Beijing begonnen, chinesische Investitionen in Saudi-Arabien energisch zu fördern – schließlich gibt Riad für den Umbau des Landes für das Post-Erdöl-Zeitalter attraktive Milliardensummen aus. Für die Volksrepublik günstig ist, dass die Vereinigten Staaten – im Machtkampf gegen China all ihre Kräfte auf die Asien-Pazifik-Region konzentrierend – nicht genug Ressourcen haben, um ihre einstige Dominanz am Persischen Golf zu wahren. Auf das Schwächeln seines bisherigen Hauptverbündeten reagiert Riad, indem es neue Kooperationen sucht – mit Moskau, aber eben auch mit Beijing.

Dabei nimmt es auf Washington keine besondere Rücksicht mehr. Die USA wünschen eine dramatische Aufstockung der saudischen Erdölförderung, um ein globales Ölembargo gegen Russland erzwingen zu können? Riad weigert sich. Die Vereinigten Staaten verlangen, auf Huawei-Technologien zu verzichten? Huawei darf in Saudi-Arabien nicht nur 5G-Netze bauen, sondern auch Datencenter und anderes mehr. China liefert zunehmend sogar Waffen, Drohnen etwa, die Riad von Washington nicht erhält. Xis Besuch, der bereits diese Woche stattfinden könnte, bietet Anlass, die Kooperation noch weiter zu intensivieren.

Und die USA? Fast beschwörend äußern US-Außenpolitiker in diesen Tagen, Washington ziehe sich ganz gewiss nicht aus dem Mittleren Osten zurück. Riad wird’s recht sein: Auf hochmoderne US-Waffensysteme beispielsweise wollen die dortigen Machthaber nach wie vor nicht verzichten. Nur: Die traditionelle US-Dominanz ist in Riad nicht mehr erwünscht – wieso auch, wenn man seine Außenbeziehungen in einem multipolaren System optimieren kann. Dieses multipolare System durchzusetzen – dabei spielt China aus Sicht nicht nur Saudi-Arabiens eine zentrale Rolle.