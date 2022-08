»Patienten berichten, sie würden in Container gesperrt«

Sandor Ujvari/MTI/AP/dpa Ein ungarischer Polizist patrouilliert durch ein Internierungslager für Asylsuchende an der Grenze zu Serbien (Tompa, 2017)

Seit 2014 leistet »Ärzte ohne Grenzen« in Serbien medizinische Hilfe für Flüchtende auf der Balkanroute. Ihre Organisation bietet seit Januar 2022 in zwei mobilen Kliniken in Nordserbien nahe der ungarisch-serbischen Grenze medizinische Grundversorgung und psychosoziale Unterstützung. Wie hat sich die Lage der Schutzsuchenden entwickelt?

Immer wieder ist von der Grenzpolizei in Ungarn ausgehende Gewalt gegen Menschen zu beobachten, die in das Land kommen wollen. Davon hat unsere Organisation »Ärzte ohne Grenzen« bereits in einem Report 2017 berichtet. Wir arbeiten in zwei Kliniken unweit der ungarisch-serbischen Grenze nahe Subotica auf serbischem Boden und unterstützen die Geflüchteten. Seit 2021 haben wir 421 Menschen behandelt, die von der Gewalt der Grenzpolizei betroffen waren. Dabei handelt es sich nur um die Fälle, von denen wir erfahren haben. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Wir sehen Verletzungen, die zeigen, dass die Menschen geschlagen und misshandelt wurden. Patientinnen und Patienten haben schwere Prellungen, tiefe Wunden, Schnitte, Verrenkungen und Brüche. Manche behandeln wir hier mit gebrochenen Beinen oder Rippen. Selbst Kinder und Jugendliche werden zum Opfer solcher Gewaltexzesse. Ziel der sogenannten Pushbacks an dieser Grenze ist es offenbar, die Menschen zu veranlassen, beim Grenzübertritt auf noch gefährlichere Routen auszuweichen. Das sind besorgniserregende Verbrechen gegen das Recht auf Schutz für Menschen auf der Flucht.

Aus welchen Ländern sind diese Menschen ursprünglich geflüchtet, und wie schaffen sie es zu Ihnen in die Behandlung?

Wir behandeln hier hauptsächlich Menschen aus Afghanistan und Syrien, aber auch aus verschiedenen afrikanischen Ländern wie Kamerun, Nigeria, Eritrea, Somalia. Wir fahren mit dem Auto zu inoffiziellen Siedlungen, wo sie auf der Fluchtroute üblicherweise anzutreffen sind, und suchen sie dort auf. Durch die erfahrene Gewalt sind sie vielfach nicht nur physisch verletzt, sondern leiden auch psychisch. Solche Traumata können Jahre anhalten.

Wie schätzen Sie das aggressive Vorgehen der Grenzer ein? Wer trägt politisch die Verantwortung?

Die Situation in der EU ist komplett aufgeheizt. Ständig wird in Zäune investiert; in Maßnahmen der Grenzpolizei, diese zu sichern; in Drohnen, um sie zu überwachen. Verantwortlich sind die Mitgliedstaaten, die es so realisieren. Diese Politik muss ein Ende haben. Unter dieser Situation an der Grenze leiden nicht nur Erwachsene, sondern auch Minderjährige. Wir beobachten dieses brutale Vorgehen gegen Geflüchtete derzeit unter anderem bei ungarischen Grenzbeamten an der serbisch-ungarischen Grenze. Es sind keine Entgleisungen einzelner Beamter.

Ist die Situation für die Geflüchteten aktuell gefährlicher als zuvor?

Neuerlich berichten uns Patientinnen und Patienten, dass sie in Ungarn in Container eingesperrt werden. Dort wird Pfefferspray in ihre Augen gesprüht, sie erhalten weder zu trinken noch zu essen; werden gedemütigt; es gibt Schläge. Das sind unhaltbare Zustände. Wir haben die ungarischen Behörden angeschrieben und über die Gewalttaten an der Grenze informiert.

Wie lautete deren Antwort?

Zunächst hieß es, dass unser Schreiben an die Vorgesetzten der Grenzpolizei weitergeleitet wurde. Dort behauptete man, bei Untersuchungen sei angeblich nichts dergleichen feststellbar gewesen. Man behalte die Lage weiterhin unter Bobachtung. Wir werden genau hinschauen, ob die Gewalt an der Grenze endlich gestoppt wird.

Was kann »Ärzte ohne Grenzen« bewirken?

Wir bieten medizinische Hilfe für Menschen, die an Gewalt an europäischen Grenzen betroffen sind. Darüber hinaus können wir darüber berichten, was unsere Teams sehen und erleben, um so auf die skandalöse Politik der EU und der Mitgliedstaaten aufmerksam zu machen. Wir fordern die EU auf, die Aufrüstung gegen Geflüchtete zu unterlassen. Diese Menschen haben ein Recht auf Schutz und ein faires Asylverfahren. Ihnen muss mit Respekt begegnet werden.