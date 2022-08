16 Tote nach Explosion in Jerewan

Jerewan. Nach der Explosion auf einem Großmarkt in der armenischen Hauptstadt Jerewan ist die Zahl der Toten auf 16 gestiegen. Insgesamt wurden nach Angaben des armenischen Katastrophenschutzministeriums vom Dienstag bislang 16 Leichen aus den Trümmern geborgen. Mehr als 60 Menschen seien verletzt worden, 18 weitere würden noch immer vermisst. Die Explosion hatte sich am frühen Sonntag nachmittag auf dem Großmarkt von Surmalu ereignet, der sonntags in der Regel sehr gut besucht ist. Die Explosionsursache ist nach wie vor unklar. (AFP/jW)