Schultüte leer

»Viele Eltern können sich Hefte, Schulbücher et cetera nicht leisten« (Einschulung in Wernigerode)

Das Ende der Sommerferien – für Schulkinder ein banges Gefühl des Freiheitsverlusts, für viele Eltern ein wohliges: Endlich betreuen und bespaßen wieder andere Erwachsene die kleineren Menschen. Doch vor dem langersehnten ersten Schultag müssen erst einmal listenweise Sachen eingekauft werden: Schulranzen, Schultüten, Füller, verschieden linierte und karierte Hefte, Blöcke, Wasserfarben, Zirkel und Geodreiecke. Mit quengelnder Stimme wird im Schreibwarenladen einiges verlangt – dieses Jahr zu Kampfpreisen.

Für den Kauf von Schulmaterialien mussten Erziehende im Juli teils deutlich mehr ausgeben als ein Jahr zuvor. Schulhefte und Zeichenblöcke kosteten durchschnittlich 13,6 Prozent mehr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Preise zogen damit deutlicher an als die Lebenshaltungskosten insgesamt, die im selben Zeitraum um 7,5 Prozent zulegten. Für Stifte und Farbkästen sowie für Füller und Füllerpatronen werden 5,2 Prozent mehr bezahlt als noch im Juli 2021. Schulranzen verteuerten sich um 4,7 Prozent.

Antje Steiner-Richter vom Berliner Lehrer e. V. unterrichtet an einer Berliner Schule, an der Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss in einem zweiten Anlauf machen können. IAm Dienstag erzählte sie im Gespräch mit junge Welt, dass sie ihren Schülern das Schulmaterial eigenständig zur Verfügung stelle, damit niemand ohne Materialien dastehe. »Ich organisiere meinen Schülerinnen und Schülern alle Materialien, die sie für den Unterricht und zum Lernen brauchen – in Eigenregie.« Ihrer Meinung nach sollte der Senat die grundlegenden Schulmaterialien für alle Lernenden zur Verfügung stellen, bevor Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen investiert würden. »Viele Eltern können sich Hefte, Schulbücher etcetera nicht leisten – schon recht nicht, wenn die dieses Jahr noch teurer werden.«

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2020 leben 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik in einer Familie, die entweder einkommensarm ist und/oder SGB-II-Leistungen bezieht. Besonders häufig betroffen sind Kinder mit alleinerziehenden Familienangehörigen oder mehr als zwei Geschwistern. Nur acht Prozent der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien haben Eltern mit einem Hauptschulabschluss oder gar keinem Schulabschluss, so der »Datenreport 2021« von Statistischem Bundesamt und wissenschaftlichen Instituten aus der Sozial- und Wirtschaftsforschung.

Die Situation hat sich stark zugespitzt. Die Lebenshaltungskosten sind im Juli wieder um 7,5 Prozent gestiegen, nachdem die Teuerungsrate im Mai mit 7,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren gelegen hatte. Wenn nun das Neun-Euro-Ticket im September ausläuft, enden für Erziehende, die nicht soviel Geld zur Verfügung haben, Möglichkeiten, Ausflüge mit den Kindern zu machen.

»Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, setzt sich für die vollständige Lehr- und Lernmittelfreiheit ein. Dies ist ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit«, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied für den Bereich Schule, am Dienstag gegenüber jW. Spätestens seit Anfang der 2000er Jahre sei die Lehr- und Lernmittelfreiheit Stück für Stück, teils bis zur Unkenntlichkeit, zurückgefahren worden. Jetzt müssten die Eltern kurzfristig finanziell entlastet werden, etwa durch eine Anhebung des Kinderfreibetrags und eine Erhöhung des Kindergeldes, so Bensinger-Stolze. »Die soziale Herkunft der Kinder darf nicht über ihren Bildungserfolg entscheiden.«