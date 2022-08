Vorfahrt für Kohlezüge

Joerg Boethling/imago images Alle Gleise frei! Kohlezüge in Hamburg

Bahnreisende müssen sich hierzulande auf noch mehr Verspätungen und noch längere Fahrzeiten einstellen. Auf der Schiene werden nämlich künftig etwa mit Kohle beladene Güterzüge Vorrang haben – Personenzüge müssen unter Umständen warten. Verspätungen für die Fahrgäste sollen zwar »weitestgehend« vermieden werden, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) laut Mitteilung der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Dienstag, aber im Zweifel müsse der Personenverkehr warten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat für die Priorisierung kein Verständnis. »Es darf kein Nah- oder Fernverkehrszug für diese Transporte ausfallen«, sagte der Verbandsvorsitzende Detlef Neuß am Dienstag gegenüber dpa. Man habe bereits »ein Verspätungslevel, das an Unzumutbarkeit grenzt«. Es sei auch niemandem geholfen, wenn Beschäftigte in Kraftwerken und an Chemiestandorten zu spät zur Arbeit kämen, weil ihr Zug für einen Güterzug warten müsse.

Einen Ausweg sieht Neuß darin, dass die Transporte von Kohle, Öl, Gas und Transformatoren verstärkt in der Nacht durchgeführt werden. Längere Züge fahren zu lassen, ist für ihn dagegen keine Option. Viele erreichten schon jetzt die Höchstlänge von 740 Metern.

Am Wochenende war der Entwurf einer Rechtsverordnung an die Öffentlichkeit gelangt. Er beruht auf dem novellierten Energiesicherungsgesetz. Damit soll Güterzügen Vorrang vor Personenzügen eingeräumt werden. »Ziel ist es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen sowie von weiteren lebenswichtigen Betrieben sicherzustellen«, heißt es in dem Papier, dass von Bundesverkehrs- und Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet wurde.

Hintergrund ist die maßgeblich von der Bundesregierung verschuldete Energiekrise. Aufgrund der gegen Russland gerichteten Sanktionen kommt weniger Erdgas nach Deutschland. Gaskraftwerke sollen deshalb vom Netz gehen, dafür Steinkohlekraftwerke reaktiviert werden. Die Industrie verzichtet zunehmend auf Gas und steigt unter anderem auf Erdöl um.

Diese Energieträger müssen zu ihren Bestimmungsorten transportiert werden, etwa von den Häfen an der Nordsee aus. Die Binnenschiffahrt spielte dabei in der Vergangenheit eine entscheidende Rolle. Doch das Niedrigwasser vieler Flüsse – am Niederrhein in Emmerich ist am Dienstag der Pegelstand null gemessen worden, die Fahrrinnen sind tiefer – schränkt die Kapazitäten erheblich ein.

»Binnenschiffe fahren, wenn überhaupt, zur Zeit mit minimaler Auslastung«, erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch, am Dienstag. Es sei »nur eine Frage der Zeit«, bis Chemie- oder Stahlkonzerne die Produktion einstellen müssten.

Weil Schiffe »häufig nur noch zu Teilen beladen werden«, stiegen die Frachtpreise, teilte Ilja Nothnagel aus der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) mit. »Die niedrigen Pegelstände zeigen die dringende Notwendigkeit, bauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung der Fahrrinnen und die Erneuerung der Flotte zügig umzusetzen«, mahnte Nothnagel. Dass die Bundesregierung die Mittel dafür gekürzt habe, sei ein falsches Signal.

Eine kurzfristige Lösung zur Gewährleistung notwendiger Transporte wäre es ohnehin nicht. Die Schiene ist die einzig verbleibende Alternative. Doch Oliver Luksic (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, erklärte im Interview mit der Nordwest-Zeitung (Dienstag): »Die wichtigen Bahntrassen sind teilweise bereits über-, zumindest aber stark ausgelastet«. Deshalb müsse darüber entschieden werden, wer oder was den Vorrang auf der Schiene habe.

Es fehlen übrigens auch Loks und Waggons. Die Transportkapazitäten seien entlang aller Ketten abgebaut worden, sagte Luksic, von den Häfen bis hin zur Bahn seien wegen des geplanten Kohleausstiegs Überkapazitäten abgebaut worden. Mit der Rolle rückwärts der Bundesregierung hätten die Unternehmen kaum rechnen können.

Zu Leidtragenden werden auch die Menschen, die in der Nähe der Bahntrassen wohnen. »Aufgrund bestehender Kapazitätsengpässe auch beim Wagenmaterial kann es erforderlich sein, auch solche Güterwagen einzusetzen, die nicht mehr den geltenden Lärmschutzstandards entsprechen«, erklärte Luksic. Die Vorschriften des Schienenlärmschutzgesetzes sollen ausgesetzt werden.