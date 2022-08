Gregor Bauernfeind/dpa Gedenken an den von der Polizei mit einer Maschinenpistole erschossenen Jugendlichen Mouhamed Lamine Dramé in Dortmund (12.8.2022)

Am 9. August ist der 16jährige Mouhamed Dramé von einem Polizisten erschossen worden. Wie bewerten Sie den Einsatz in Dortmund?

Wir sind schockiert darüber, dass ein Einsatz gegen einen einzelnen Minderjährigen mit dem mehrmaligen Gebrauch einer Schusswaffe und dessen Tod endete. In dem Fall sind noch viele Fragen offen. Wir wissen, dass elf Polizistinnen und Polizisten vor Ort waren und ein Polizist sechs Mal mit einer Maschinenpistole auf den Jugendlichen geschossen hat, und zwar nicht in die Beine. Außerdem kamen Pfefferspray und ein Taser zum Einsatz, die bei einem psychisch instabilen Gegenüber eigentlich nicht verwendet werden sollten. Aufgeklärt werden muss, wie es zu diesen Entscheidungen kommen konnte und warum kein psychologisches Fachpersonal und keine Übersetzer hinzugezogen wurden.

Mouhamed Dramé war in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Die Polizei wurde gerufen, weil befürchtet wurde, er könne sich selbst mit einem Messer das Leben nehmen. Welche Alternativen gibt es dazu, in einer solchen Situation die Polizei zu rufen?

Es war völlig richtig von der Einrichtungsleitung, die Polizei in dem Fall hinzuzuziehen, wenn eine Selbst- und Fremdgefährdung befürchtet wird. Bei einer Selbstmordgefährdung wird durch die Polizei in der Regel geschultes Personal mit psychologischer Expertise hinzugezogen. Das scheint hier nicht so gewesen zu sein. Die Rolle der Polizei als unterstützende oder konfliktlösende Kraft wird aber mit dem Fall in Dortmund weiter in Frage gestellt.

Was löst der tödliche Polizeieinsatz bei jungen Geflüchteten aus?

Der Fall löst bei minderjährigen, aber auch erwachsene Geflüchteten Ängste und existentielle Verunsicherung aus – davor, selbst angegriffen, verletzt und im schlimmsten Fall getötet zu werden. Das gilt auch für People of Color.

Wenn man sich überlegt, wie viel dieser 16jährige bereits überlebt hatte, um dann in Deutschland zu sterben, macht das einfach fassungslos. Solche Menschen erfahren vor und während der Flucht häufig gravierende Menschenrechtsverletzungen und erleben das Leid von Angehörigen mit. In den Medien wurde berichtet, dass Mouhameds Bruder auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken ist. In Deutschland erleben sie dann erhebliche Einschränkungen in der Lebensplanung, durch ungewisse Aufenthaltsperspektiven und schlechten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung. Nichtsdestotrotz schaffen es junge Geflüchtete mit der richtigen Unterstützung, ein Leben in Sicherheit aufzubauen. Diese so notwendige Sicherheit wird durch den Vorfall in Dortmund grundsätzlich in Frage gestellt. Auch das Jugendhilfesystem und die psychosozialen Zentren müssen der Polizei vertrauen können, dass bei Selbst- und Fremdgefährdung Sicherheit hergestellt werden kann und keine weitere Gefährdung zu befürchten ist.

Was muss jetzt passieren, um den Einsatz und die Todesumstände aufzuklären?

Es braucht eine unabhängige Prüfung. Schon in der Vergangenheit zeigte sich, dass auf die polizeiinternen Untersuchungen kein Verlass ist. Darüber hinaus bedarf es unabhängiger Untersuchungs- und niedrigschwelliger Beschwerdestellen zu Polizeigewalt, den Einbezug der Perspektiven der betroffenen Communitys sowie die Sensibilisierung von Polizei und Ordnungsbehörden für die Situation psychisch belasteter Menschen und speziell Geflüchteter.

Wie könnten solche Situationen künftig vermieden werden?

Menschen mit Fluchterfahrung sind mit verschiedensten Belastungen konfrontiert. Werden psychische Erkrankungen nicht durch psychosoziale Begleitung adressiert, können sie chronisch werden und zu einer deutlich erhöhten Selbstgefährdung führen. Wichtig ist hier ein gleichberechtigter Zugang zur Gesundheitsversorgung, ein gesetzlicher Anspruch auf Sprachmittlung, um sich im Gesundheits- und Sozialwesen verständlich machen zu können, sowie eine dezentrale Unterbringung mit geschützten Räumen. Nur so kann die gesellschaftliche Teilhabe für Menschen, die durch Gewalt, Krieg, Folter und Flucht krank oder traumatisiert sind, erreicht werden.