Kriegsschauplatz Krim

Sergei Malgavko/TASS /IMAGO Rauchschwaden über dem explodierten Munitionslager im Norden der Krim am Dienstag

Im Norden der Krim hat es am Dienstag morgen eine Explosion in einem Munitionslager gegeben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sei neben dem Depot auch zivile Infrastruktur beschädigt worden, darunter eine Hochspannungsleitung, ein Kraftwerk, eine Eisenbahnstrecke sowie mehrere Häuser. Der Gouverneur der Schwarzmeerhalbinsel, Sergej Axjonow, erklärte, zwei Zivilisten seien verletzt und die Bewohner eines angrenzenden Dorfes in Sicherheit gebracht worden.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Explosionen seien auf einen »Sabotageakt« zurückzuführen – ließ jedoch offen, wer dahinterstecken könnte. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bezeichnete die Detonation per Telegram als »Operation ›Demilitarisierung‹«. Zudem lobte er sie als »Meisterleistung der ukrainischen Streitkräfte«. Bereits in der vergangenen Woche war bei mehreren Detonationen ein russischer Militärstützpunkt auf der Krim schwer beschädigt worden. Kiew hält sich über eine mögliche Autorschaft bisher bedeckt, Moskau sprach von einem »Unfall«.

Auf einer Konferenz für internationale Sicherheit in Moskau warf der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu dem Westen vor, direkt an ukrainischen Militärschlägen beteiligt zu sein. »Nicht nur die Koordinaten von Angriffszielen werden von westlichen Geheimdiensten bereitgestellt, sondern die Eingabe dieser Daten in Waffensystem erfolgt unter der vollen Kontrolle westlicher Spezialisten«, zitierte ihn die Agentur Interfax. Präsident Wladimir Putin warf den USA auf derselben Konferenz vor, »den Konflikt in der Ukraine in die Länge zu ziehen«. »Und sie handeln auf die gleiche Weise, indem sie die Möglichkeit eines Konflikts in Asien, Afrika und Lateinamerika fördern.«

Derweil will Finnland die Zahl der Touristenvisa für Russen drastisch reduzieren. Ab dem 1. September sollen nur noch zehn Prozent des derzeitigen Volumens ausgestellt werden, hieß es aus Helsinki am Dienstag. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte wiederholt einen solchen Schritt gefordert.