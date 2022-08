Freund und Sterbehelfer

Roberto Pfeil/dpa Angeblich nicht stressresistent, dafür schießwütig: Wer schützt uns vor der Polizei? (Dortmund, 10.8.2022)

Es gibt keine Videoaufnahmen von dem Polizeieinsatz, bei dem Montag vergangener Woche in Dortmund der 16jährige senegalesische Flüchtling Mouhamed Lamine Dramé erschossen wurde. Der Grund: Keiner der elf eingesetzten Beamten hatte seine Bodycam eingeschaltet. Es habe sich um eine »dynamische Lage« gehandelt, in der die Beamten im Zuge einer Stresssituation vergessen hätten, die Kamera einzuschalten, übte sich das Polizeipräsidium Dortmund in einem internen Bericht an das nordrhein-westfälische Innenministerium, von dem zuerst der Kölner Stadtanzeiger am Montag abend berichtete, in Rechtfertigungsversuchen.

Mit an den Uniformen befestigten Kameras sollen die Polizisten per Knopfdruck heikle Einsatzsituationen auf Video aufzeichnen. Die Absicht dahinter ist allerdings nicht, ihr Handeln besser dokumentieren zu können, sondern – wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) 2019 betont hatte – Polizisten vor Übergriffen zu schützen.

Da die Polizei von Betreuern der Jugendhilfeeinrichtung, in der Dramé lebte, wegen möglicher suizidaler Absichten des Jugendlichen gerufen worden war, sei der Einsatz zunächst nicht für eine Bodycam geeignet gewesen, heißt es laut dpa aus Ermittlerkreisen. Als der Jugendliche dann mit einem Messer auf die Beamten zugegangen sei, soll die Lage binnen Sekunden so eskaliert sein, dass keiner der Polizisten seine Kamera eingeschaltet habe.

In einem jW vorliegenden Schreiben von Innenminister Reul an die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Elisabeth Müller-Witt, vom Montag heißt es zum Tathergang lapidar: »Im weiteren Verlauf des Geschehens kam es zum Einsatz von Reizgas, zweier sogenannter Taser und schließlich zur Abgabe von sechs Schüssen aus einer mitgeführten Maschinenpistole (MP 5).«

Die Maschinenpistole sei für weitere Distanzen geeignet und treffsicherer als Pistolen, verteidigte Reul in dem Schreiben ausdrücklich den Einsatz solcher Kriegswaffen durch die Polizei. Nachdem diese zunächst auf eine »gegenwärtige abstrakte Terrorgefahr« anlassbezogen von Polizisten etwa auf Weihnachtsmärkten mitgeführt wurden, seien seit Juli 2018 alle Funkstreifenwagen in NRW dauerhaft mit je zwei MP bestückt worden. »Das ist ein ungeheures Maß an Waffen«, zeigte sich die SPD-Abgeordnete Müller-Witt am Dienstag gegenüber jW erschrocken. »Wir wollen eine Erklärung, warum solche Aufrüstung nötig sein soll.« Laut Koalitionsvertrag der »schwarz-grünen« NRW-Landesregierung müssen Bodycams schon beim Einsatz von Elektroschockern eingeschaltet werden. »Ich erwarte, dass sie auch beim Maschinenpistoleneinsatz eingesetzt werden«, so Müller-Witt.

Derweil forderte Biplab Basu, Mitbegründer der Berliner Kampagne für ­Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP), dass Bodycams nur in Ausnahmefällen bei Einsätzen nicht eingeschaltet sein sollten und das aufgezeichnete Material sowohl der Behörde als auch den potentiellen Opfern von Polizeigewalt zugänglich sein müsse. Im Gespräch mit dieser Zeitung betonte er, die Polizeigewalt sei trotz vermehrter Medienberichte auf einem ähnlich hohen Niveau wie in der Vergangenheit – angst machten ihm aber insbesondere die häufigeren Fälle von Erschießen, die ein Bild »wütender Beamter« zeigten.

Der getötete Dramé, der im Frühjahr 2022 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in die BRD gekommen war, wird auf Wunsch von Angehörigen im Senegal beerdigt. Dort hatten Demonstranten am Sonntag in der Ortschaft Ndiaffate »Gerechtigkeit für Mouhamed« gefordert, wie im Onlinesender Dakaractu TV zu sehen ist.