Sicher in den Stand

Martin Meissner/AP Photo Sieht akrobatisch aus, ist es auch: Emma Leonie Malewski (München, 14.8.2022)

Als sich der Trubel um die neue Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz gerade gelegt hatte, holte Nachwuchstalent Emma Malewski in der Münchner Olympiahalle schon die zweite EM-Goldmedaille bei den European Championships. Die gerade 18 Jahre alte Chemnitzerin Malewski gratulierte der deutschen Rekordmeisterin aus Stuttgart kurz, blieb cool und kam nahezu ohne Wackler über den »Zitterbalken«. Und verfolgte anschließend, wie ihre Rivalinnen reihenweise vom Gerät fielen. »Es ist einfach phantastisch, ein perfekter Tag. Durch die vielen Zuschauer fühlt sich alles noch viel krasser an. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich«, sagte die Schülerin nach ihrem 13,466-Punkte-Triumph am ARD-Mikrofon.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Seitz ihren Triumph endlich realisiert. »So viele vierte, fünfte und sechste Plätze, endlich ist es vorbei.« Nach 13 Jahren gewann die 28jährige bei den European Championships am Sonntag nach zahlreichen vergeblichen Anläufen mit 14,433 Punkten ihren ersten internationalen Turntitel. Eine »nicht perfekte Übung« reichte zum so oft knapp verpassten Titel, für die Sportsoldatin »der absolute Höhepunkt«.

Mit dem Rückenwind von Team-Bronze am Vortag, der ersten EM-Mannschaftsmedaille für eine deutsche Frauenriege überhaupt, turnten Seitz und Malewski wie befreit durch ihre Finals. »Definitiv hat die Teammedaille beflügelt. Genauso beflügelt hat es auch, dass das ganze Team die ganze Zeit noch zusammen war und dass nach diesem Erfolg nicht jeder sein Ding gemacht hat, sondern im Gegenteil: Wir haben alles gemeinsam gemacht, als wäre es heute noch mal genauso ein Teamfinale gewesen. So hat es sich auch angefühlt«, sagte Seitz.

Einen versöhnlichen Schlusspunkt gab es auch für Kim Bui. Gemeinsam mit Seitz, Malewski, Pauline Schäfer-Betz sowie Sarah Voss hatte sie am Samstag für das Novum gesorgt. »Es ist eines der schönsten Gefühle, momentan zu wissen, dass wir das gemeinsam als so tolles Team erreicht haben. Wir haben uns gemeinsam durch diesen Wettkampf getragen«, sagte Bui. Mit 158,430 Punkten im Vierkampf musste sich die DTB-Riege nur Italien (165,163) und Großbritannien (161,164) geschlagen geben. In den Gerätefinals am Sonntag wurde Kim Bui mit ihrer letzten Übung am Stufenbarren ebenso Fünfte wie Schäfer-Betz am Schwebebalken. Nach 17 Jahren sagt die langjährige Trainingsgefährtin von Seitz der Nationalriege ade. »Es war eine wunderschöne Woche. Meine Übung war Konzentration pur, danach gab es nur noch Emotionen. Ich könnte eigentlich nur noch heulen«, so Bui. Mit viel Enttäuschung im Blick verließ hingegen Schäfer-Betz das Podium. Die Exweltmeisterin aus Chemnitz blieb am Balken nicht fehlerfrei, verpatzte ihren Aufgang und überschritt die erlaubte Zeit.

Unter der Anleitung von Bundestrainer Gerben Wiersma, der sein Amt erst Mitte Februar angetreten hatte, haben die Frauen die beste EM-Bilanz seit Jahrzehnten für den Deutschen Turnerbund (DTB) eingefahren. »Ich habe im Scherz gesagt, ich sollte jetzt aufhören, weil es nicht mehr besser wird«, sagte er lachend und fügte an: »Aber im Ernst: Das ist unerwartet. Ich muss die Trainer und die Athleten für ihre gute Arbeit loben. Wir sollten diesen Moment wertschätzen und annehmen und glücklich sein damit.« Schon der erstmalige Gewinn der Bronzemedaille im EM-Mannschaftsfinale am Samstag hatte die Erwartungen übertroffen. »Die Top-five waren eigentlich unser Ziel«, sagte Wiersma, nachdem die Kölnerin Voss ihren entscheidenden Paradesprung trotz einer schmerzhaften Wadenverletzung sicher in den Stand gebracht hatte. Nun aber will der niederländische Coach der Weltspitze schon im Herbst ein Stück näherrücken. Auch bei den Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool wird das Erreichen des Teamfinales der besten acht Riegen angestrebt.

Nach drei Ruhetagen werden die Kunstturn-Europameisterschaften in München am Donnerstag mit den Wettbewerben der Männer fortgesetzt. Die besten Aussichten auf eine Medaille hat Lokalmatador Lukas Dauser aus Unterhaching, Olympiazweiter am Barren.