Hamburg museal

Mit einem großen Fest feiert das Museum für Hamburgische Geschichte am 28. August sein 100jähriges Jubiläum. Im August 1922 öffnete das Museum für Hamburgische Geschichte, direkt an der Parkanlage Planten un Blomen gelegen, seine Tore. Es zeigt die Geschichte Hamburgs in all ihren Facetten von den Anfängen der Stadtgründung um 800 bis hin zur Gegenwart. In den kommenden Jahren wird das Museum für 36 Millionen Euro umfassend saniert und modernisiert. (dpa/jW)