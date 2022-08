Philipp Schulze/dpa Konfliktstoff: Gülle auf dem Feld und belastetes Grundwasser (Ebstorf, 4.3.2014)

Die Böden sind nitratbelastet, die Trinkwasserqualität ist gefährdet – »rote Gebiete« heißen solche landwirtschaftlich genutzten Flächen. Für diese Areale gelten strenge Auflagen und Obergrenzen für die Stickstoffdüngung. Mehr noch, EU-Vorschriften verlangen, diese Gebiete besser auszuweisen – und auszuweiten. Das treibt Bauern umher. Dazu gleich.

Vorweg: Deutschland war wegen Nichteinhaltung der Nitratrichtlinie von der EU-Kommission verklagt worden, die vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) recht bekommen hatte. Im Juni 2018 war das. Das damalige Bundeskabinett novellierte im Mai 2020 die hiesige Düngeverordnung. Bundesländer sind seitdem verpflichtet, eine »Gebietskulisse« mit Landstrichen zu kartieren, in denen Grenzwerte beim Grund- und Oberflächenwasser überschritten werden. Das reichte den Kommissionären in Brüssel indes nicht, sie mahnten weitere Nachbesserungen an – unter Androhung saftiger Strafzahlungen.

Anfang Juli des Jahres dann eine neuerliche Verschärfung – mittels Novelle der »Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten« (AVV GeA). Der Bundesrat stimmte zu. Kernpunkt: Das Nitratmessstellennetz wird in den kommenden Jahren verdichtet, Regeln für alle Bundesländer ab 2028 vereinheitlicht. Anders ausgedrückt: Die deutsche Gesetzgebung wird an geltendes EU-Recht angepasst. Der Ressortchef des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), jubilierte: »Endlich haben wir gemeinsam mit den Ländern die Ziellinie überquert«, wurde er in einer Mitteilung zitiert. Nach zehnjährigem Konflikt mit der EU-Administration. Die neuen Vorgaben würden den Landwirten Klarheit und Sicherheit geben, »so dass sie ihre Anbau- und Düngeplanung verlässlich machen können«, so Özdemir weiter. Ferner drohten keine Vertragsstrafen mehr.

Offenbar doch, berichtete das Portal Agrarheute am vergangenen Freitag. Denn: Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte auf Nachfrage, dass Vertragsverletzungsverfahren allein wegen der Novelle der AVV GeA noch nicht erledigt seien. »Diese ist ein positiver erster Schritt.« Mehr wohl nicht. »Wir warten nun auf deren zufriedenstellende Umsetzung auf Länderebene, so dass die Beanstandungen des EuGH vollständig ausgeräumt werden.« Eine Klatsche für Özdemir? Was meint das BMEL? Eine Sprecherin reagierte am Montag auf jW-Anfrage gelassen: »Brüssel hat die Inhalte der neuen Verwaltungsvorschrift akzeptiert«. Klar, unter dem Vorbehalt, Details zu prüfen. Und die Landwirte, werden sie die verschärften Düngevorschriften einfach so hinnehmen? »Zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen müssen alle ihren Beitrag leisten – auch die Bauern«, betonte die Sprecherin.

Die sind wütend, viele jedenfalls. Heike Müller etwa. Ernteertrag und Qualität würden erheblich unter dem Verordnungsdiktat leiden, sagte die Vizepräsidentin des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Montag zu jW. Das bedeutet für den Nordosten? »Aktuell sind 13 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ›rot‹ markiert, 40 Prozent sollen es nach jüngsten Angaben aus dem zuständigen Landesministerium werden.« Brotweizen dürfte es dann nicht mehr geben, der »erforderliche Proteingehalt« sei mit geringerer Düngung unerreichbar. Schlimmer noch: »Ernährungssicherheit spielt in der gesamten Diskussion keine Rolle.« Dirk Koslowski, Vorsitzender der Bauernvereinigung »LsV Bremen-Niedersachsen«, wird gleichentags gegenüber jW drastisch. »Uns droht neben der Stickstoffreduktion das totale Bewirtschaftungsverbot.« Die Folge wäre? »Massenhafte Betriebsaufgaben«. Und nicht zuletzt eine verstärkte Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten. Koslowski stellt klar: »Eine Nulldüngung ist physikalisch und biologisch unmöglich.« Kein Landwirt dünge im Überfluss, allein aus Kostengründen. Ziel sei immer eine bedarfsgerechte Düngung für eine bestimmte Ertragsquote.

Die Kontroverse um »rote Gebiete« entzweit die »Bauernfront«. Die Landwirtschaft sei ein großer Faktor bei der Nitratbelastung von Böden und Gewässern, sagte Jutta Sundermann, Sprecherin von »Aktion Agrar«, am Montag im jW-Gespräch. Insbesondere die konventionelle, die auf »Masse und billig, billig« ausgerichtet sei. Sie produziere mehr Gülle als das bewirtschaftete Land aufnehmen könne. Deshalb – Sundermann: »Mehr ›rote Gebiete‹ sind richtig und nötig«. Problemlos sei das aber nicht, die soziale Frage bleibe dabei oft ausgeklammert. »Die kleinen Höfe gehen eher kaputt als die großen Player«, räumte die ATTAC-Mitgründerin ein.

Nur, was tun? Ein Ansatz: Dünger aus Mist, anfallender organischer Hofdünger also, bemerkte der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Martin Schulz, kürzlich auf Nachfrage dieser Zeitung. Aber: Eine »Landwende«, so Sundermann, gebe es nur mit der vielzitierten »sozial-ökologischen Transformation«, nicht mit dem Dauerstreit um Fußnoten in Düngeverordnungen.