»Unser ›Exportschlager‹ ist die Arbeitskraft«

Was ist das Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango?

Ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen der Frauen, Indigenen, Kooperativen, Studierenden. Es besteht seit den großen Antikorruptionsproteste 2015 und ist mittlerweile eine starke Kraft hier im Departamento. Es gibt zwei Grundlinien, zum einen die angestrebte Neugründung Guatemalas und zum anderen den Kampf gegen die Korruption. Aktuell beteiligen wir uns am Kampf um die öffentliche Universität San Carlos und an dem Widerstand gegen zwei Gesetzesvorhaben, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken und die Befugnisse von Polizei und Militär ausweiten sollen.

Vergangene Woche gab es mehrere Demonstrationen gegen Korruption, den autoritären Regierungsstil und zur Verteidigung der öffentlichen Universität. Sie waren aber deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren. Haben die sozialen Bewegungen noch Kraft?

Es gibt eine Serie von Vorstößen, die die Kraft der Colectivos im Land verkleinern sollen, zum Beispiel, indem man in ihre Finanzierungsmöglichkeiten eingreift. Das repressive Vorgehen gegen soziale Bewegungen hat stark zugenommen in den letzten beiden Regierungsperioden unter James »Jimmy« Morales und Alejandro Giammattei. Die Liste der Morde an politischen Aktivisten ist lang, insbesondere in El Estor (Landkreis im Nordosten Guatemala, jW), aber auch in anderen Regionen im Osten und Westen des Landes. Das alles schränkt die Mobilisierung natürlich ein.

Was sind die prinzipiellen Probleme in Guatemala?

Das grundsätzliche Problem ist, dass wir in einem Land leben, in dem die Interessen der Bevölkerung nicht zählen, nur die Interessen der kleinen Elite, der weißen Oberschicht, der Kreolen. Dieser Staat ist extrem klassistisch, rassistisch, diskriminierend. Es gibt keinen Nationalstaat, in dem sich alle vier Völker Guatemalas vertreten fühlen können. Die unproduktive Elite bringt ihre Gewinne ins Ausland, die Menschen stehen mit einem schlechten Gesundheitssystem, schlechter Bildung und katastrophalen Löhnen da. Die Umweltzerstörung ist ein weiterer Punkt. An der Costa Sur gibt es große Monokulturen von Ölpalmen, aber die Menschen haben kein Wasser mehr. Das interessiert den Staat aber nicht. Frag mal einen jungen Menschen in Guatemala nach seinen Zielen. »Das Land verlassen«, ist die Antwort. Unser »Exportschlager« ist die Arbeitskraft unserer jungen Leute in den USA.

Auf den Demonstrationen war immer wieder zu hören, dass man erneut in einer »Diktatur« lebe. Aber es gibt doch immerhin Wahlen, eine legale Opposition, Möglichkeiten für Demonstrationen, oder?

Eine volle Demokratie haben wir nie gehabt. Die Politik dient den Interessen der Elite, der Untenehmerverband CACIF kontrolliert die staatlichen Instanzen. Außer dass es Wahlen gibt, gibt es keine Partizipation der Bevölkerung. Das war immer so in den 200 Jahren der Republik, mit Ausnahme des »Demokratischen Frühlings«, der Phase von 1944 bis 1954. Jetzt sieht es so aus, als gehe es zurück in die 1980er – mit den Einschränkungen der unabhängigen Justiz, den Morden, der Repression.

Welche Lösungen sehen Sie?

Die Mobilisierung des ganzen Volkes, aller Sektoren der Indigenen, der Kleinbauern, der Arbeiter. Dies würde auch die Praxis der Oligarchie unterbinden, einzelne Sektoren der Widerstandsbewegung und einzelne Anführer zu kaufen. Das ganze Volk kann man nicht kaufen. Sie sagten, die Teilnehmerzahlen lassen nach, das ist richtig, aber viele Menschen sind in Wartestellung. Es gibt es eine politische Alternative, auch für die Wahlen, viele Menschen werden sich beteiligen. Der Weg zur Transformation des Landes geht über die Wahlen. Wir arbeiten zusammen mit der Landarbeiterorganisation Codeca, die ihre Strukturen in der Stadt ausbauen will. Ihr politisches Instrument, das Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, scheint uns da geeignet.

Rechnen Sie mit einem linken Wahlsieg bei den nächsten Wahlen 2023?

Vielleicht auch erst 2027, wobei wir natürlich berücksichtigen müssen: Die Oligarchie wird mit allen Mittel arbeiten, auch mit Betrug.