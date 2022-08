Westen fordert Härte

Vahid Salemi/AP Phote/dpa Im Mittelpunkt des westlichen Interesses: Die Berichterstattung zum Rushdie-Attentat in der iranischen Presse (Teheran, 13.8.2022)

Der aus Indien stammende Schriftsteller Salman Rushdie ist nach einem Angriff auf sein Leben offenbar auf dem Weg der Besserung. Wegen seines Romans »Die satanischen Verse« hatte der iranische »Revolutionsführer« Ajatollah Ruhollah Khomeini am 14. Februar 1989 ein Todesurteil gegen Rushdie verkündet und alle Muslime der Welt zu dessen Vollstreckung aufgerufen. Nachdem der Schriftsteller jahrelang in Verstecken und unter Polizeischutz gelebt hatte, schien sein Leben inzwischen nahezu »normal« zu verlaufen, wie er selbst mehrfach in Interviews sagte. Aber am Freitag war ein 24jähriger US-Amerikaner, dessen Eltern aus dem Libanon eingewandert waren, vor Beginn einer literarischen Veranstaltung im Bundesstaat New York auf Rushdie losgestürmt und hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen, wobei der 75Jährige schwere Verletzungen erlitt. Am Sonntag teilte dessen Sohn Zafar auf Twitter mit, dass Rushdie nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen sei und einige Worte gesprochen habe. Sein üblicher kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor sei »intakt«.

Neben dem Befinden des Verletzten richtete sich die Aufmerksamkeit westlicher Medien hauptsächlich auf die öffentlichen Reaktionen im Iran. Ihre Erzählungen hatten jedoch vielfach mehr mit vorgefertigter Propaganda als mit der Realität zu tun. Die Headline »Iran feiert Mordanschlag auf Starautor« auf der Website des Senders RTL am Sonnabend kann nur als bösartige Erfindung bezeichnet werden. Überschriften wie »Iranische Medien feiern Attentat« waren zwar nicht rundum gelogen, vermitteln aber einen falschen Gesamteindruck. Nur ganz wenige Zeitschriften des Landes, die für ihre ultrakonservativen Positionen bekannt sind, reagierten mit Schadenfreude. Unter ihnen ragte die Tageszeitung Kayhan mit einem Kommentar hervor, in dem der Attentäter als »mutige und pflichtbewusste Person« gepriesen wurde, »dessen Hand geküsst werden« müsse. Die Auflage des Blattes wird im Westen in der Regel mit weniger als 100.000 und in einem Fall mit maximal 350.000 geschätzt. Der Begriff »regierungstreu«, den westliche Medien der Kayhan gern verpassen, um ihre Bedeutung aufzublähen, macht in der erstaunlich individualistischen, teilweise geradezu anarchischen Meinungskultur des iranischen Establishments wenig Sinn.

Tatsache ist, dass die meisten iranischen Medien über den Angriff auf Rushdie nur wenig berichteten und sich mit einer Kommentierung zurückhielten, wobei sie allerdings die Sprachregelung, Rushdie sei ein »Abtrünniger« oder »Renegat«, übernahmen. Offizielle Stellungnahmen gab es mehrere Tage lang überhaupt nicht. Die Taz folgte am Montag einem weitverbreiteten Missverständnis, indem sie kommentierte oder spekulierte: »Für die Führung in Iran ist dieser Anschlag ein Propagandaerfolg zur rechten Zeit.« In Wirklichkeit ist der Vorfall für Teheran nicht nur unter außenpolitischen Gesichtspunkten unangenehm und unbequem, sondern offensichtlich auch innenpolitisch kein nutzbringendes Thema.

In den USA bedienen sich repu­blikanische Politiker des Angriffs auf Rushdie, um den angeblich viel zu weichen Umgang der Regierung mit dem Iran anzuprangern. Senator Marco Rubio twitterte am Freitag: »Warum verhandelt Biden immer noch über einen ›Deal‹ mit diesen Terroristen in Teheran?« Senator Thomas Cotton, gleichfalls Republikaner, empörte sich: »Irans Führer haben jahrzehntelang zur Ermordung Salman Rushdies aufgerufen. Wir wissen, dass sie heute amerikanische Funktionsträger zu ermorden versuchen. Biden muss die Verhandlungen mit diesem terroristischen Regime sofort beenden.«

In Großbritannien schlug der frühere Finanzminister Rishi Sunak, einer der Bewerber um die Nachfolge von Regierungschef Boris Johnson, gegenüber der Tageszeitung Daily Telegraph ähnliche Töne an: »Das brutale Messerattentat« auf Rushdie müsse »ein Weckruf für den Westen« sein, noch härtere Sanktionen gegen den Iran zu verhängen und den Sinn von Verhandlungen in Frage zu stellen.