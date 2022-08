Angeblich chaotisch

Felix Zahn/photothek.net/imago images Der Kochboxenversandhändler Hello Fresh will die Einrichtung einer Interessenvertretung für die Beschäftigten gern vermeiden - im Interesse der selbigen, wie er angibt

Wer hätte das gedacht? Kochboxen mit abgemessenen Zutaten und dem dazugehörigen Rezept, als Abo erhältlich, lohnen sich. Mit dem Geschäftsmodell steigerte der Dax-Konzern Hello Fresh seinen Umsatz im zweiten Quartal um 16 Prozent auf bisher im Juniquartal »noch nie erreichte 1,96 Milliarden Euro«. Auch wenn der Gewinn infolge von Kundenrückgang und hoher Inflation um 7,5 Prozent auf 146 Millionen Euro zurückging, ist das Management zuversichtlich. »Wir sind weiterhin begeistert, was unsere langfristigen Wachstumsaussichten angeht«, sagte Firmenchef Dominik Richter am Montag bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Für dieses Jahr peilt der Dax-Konzern mindestens knapp 7,1 Milliarden Euro Umsatz an. Bis 2025 soll er auf zehn Milliarden klettern.

Was bei derart großen Plänen stören könnte, sind betriebliche Interessenvertretungsstrukturen der Beschäftigten mit gesetzlich verbrieften Rechten. Der Versuch, in Berlin einen Betriebsrat zu gründen, musste daher scheitern. Wie Verdi am Freitag mitteilte, hatte das Management im Vorfeld zur Wahl des Wahlvorstandes selbst zu Informationsveranstaltungen eingeladen, bei denen falsche Auskünfte zur Betriebsratsarbeit sowie zur Wahl erläutert worden seien. Darüber hinaus wurde »dezidiert erklärt, wie die Wahl des Wahlvorstands verhindert werden kann«.

Das Unternehmen weist solche Vorwürfe als »Falschinformation« zurück. »Wir haben die Wahl zum Wahlvorstand zu keinem Zeitpunkt und in keiner Weise behindert«, erklärte die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Saskia Leisewitz, am Montag auf jW-Anfrage. Im Gegenteil: Die Organisation sei »extrem chaotisch« gewesen und der Zeitraum zwischen dem Zugang der Benachrichtigung der Initiatoren bis zum Tag der Wahl des Wahlvorstands mit fünf Arbeitstagen viel zu kurz.

Verdi-Sekretärin Franziska Foullong machte am Montag im Gespräch mit jW deutlich: Die Initiatoren haben sich an die gesetzlich vorgegebenen Fristen gehalten. Wie das Betriebsverfassungsgesetz geändert werden müsste, werde innerhalb der DGB-Gewerkschaften derzeit viel diskutiert. »Aber eine Verlängerung der Ankündigungsfrist gehört nicht dazu.« Wäre sie länger, »hätte der Arbeitgeber noch mehr Zeit, eine Desinformationskampagne aufzubauen«.

Unternehmenssprecherin Leisewitz sprach von zwei Informationsveranstaltungen der beiden Firmengründer mit Unterstützung einer externen Anwältin. Dass sie zur Anwaltskanzlei Greenberg Traurig gehörte, die darauf spezialisiert ist, Arbeitsrechtsprozesse für Konzernleitungen zu führen, sagte sie nicht. In der Belegschaft mit ihren »weit über tausend wahlberechtigten Mitarbeitenden, von denen der Großteil nicht mit dem Konzept Betriebsrat vertraut ist«, habe es viele offene Fragen nach dem »Was« und »Warum« gegeben. Tatsächlich haben viele Beschäftigte nicht Deutsch als Muttersprache. Ihnen fehle die Erfahrung mit Betriebsratswahlen, und viele hätten zudem Angst, sich zu äußern, um das Arbeitsvisum nicht zu gefährden, heißt es von Verdi-Seite.

Bei der am 10. Juni abgehaltenen Betriebsversammlung hatte sich dann keine Mehrheit für die Wahl eines Wahlvorstandes gefunden. Die »mündigen und interessierten Mitarbeitenden« hätten, so Leisewitz, auf »demokratische Art und Weise« zum Ausdruck gebracht, dass sie »mehrheitlich« gegen die Implementierung eines Betriebsrats bei Hello Fresh in Berlin seien. Diese Entscheidung habe Hello Fresh weder erzwungen noch manipuliert. Der Grund für die mehrheitliche Entscheidung gegen die Wahl eines Wahlvorstands habe vor allem in der »Komplexität und in der Unflexibilität des Betriebsverfassungsgesetzes« gelegen.

Auf Nachfrage präsentierte die Pressesprecherin eine unternehmerische Kritik an Mitbestimmungsrechten als Mitarbeitermeinung: Entscheidungen über schnell zu implementierende Softwarelösungen, auf die ein »schnell wachsendes Technologieunternehmen« wie Hello Fresh angewiesen sei, »outzusourcen und das Maß an Agilität zu verlieren«, hätten viele Beschäftigte »als Risiko« empfunden. Vergangene Woche Mittwoch hat Verdi beim Arbeitsgericht einen Antrag auf Einsetzen eines Wahlvorstandes eingereicht.