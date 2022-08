Afghanistan am Abgrund

Ebrahim Noroozi/AP/dpa Gesucht wird alles, auch wiederverwertbares Material von einer Müllhalde (Kabul, 8.5.2022)

Ein Jahr nachdem die Taliban in Afghanistan erneut die Macht übernommen haben, befindet sich das Land in einer katastrophalen Lage. Am Montag warnte die Hilfsorganisation International Rescue Commitee (IRC) davor, dass die derzeitig herrschende Hungersnot mehr Menschen das Leben kosten könne als die vergangenen 20 Jahre Krieg. »43 Prozent der afghanischen Bevölkerung leben von weniger als einer Mahlzeit am Tag«, erklärte IRC. Insbesondere von Frauen geführte Haushalte seien betroffen.

Weiter meldete die Organisation, dass die Kürzung der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung mit dem Einfrieren von Vermögenswerten und dem Zusammenbruch des Bankensektors »zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt« hätten. Allein die US-Regierung hält sieben Milliarden US-Dollar (6,85 Milliarden Euro), die der afghanischen Zentralbank gehören, zurück. Auch Deutschland, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Zentralbankgeld in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar eingefroren.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, feierten Talibankämpfer am Montag nahe der geschlossenen US-Botschaft in der Hauptstadt Kabul den Jahrestag ihrer Rückkehr an die Macht. Offizielle Feiern waren nicht geplant. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete Regierungssprecher Bilal Karimi das Datum als einen »Tag des Sieges und des Glücks für die afghanischen Muslime und das Volk«. Nach Beginn des Truppenabzugs der USA und ihrer Verbündeten, die 20 Jahre zuvor in das Land einmarschiert waren, hatten die Taliban im vergangenen Jahr schnell große Teile Afghanistans zurückerobert. Am 15. August 2021 übernahmen sie den Präsidentenpalast in der Hauptstadt und damit die Kontrolle über das ganze Land.

Angesichts der dramatischen Situation forderte am Montag Sevim Dagdelen, Sprecherin für internationale Beziehungen der Fraktion Die Linke im Bundestag, die Freigabe der im Ausland eingefrorenen afghanischen Staatsgelder. In einer Pressemitteilung erklärte sie, die Bundesregierung müsse die Gelder »umgehend freigeben für den Kampf gegen den Hunger und für humanitäre Hilfe, statt Hunger weiter als Waffe einzusetzen – im fatalen Irrglauben, damit die Taliban zu treffen«.