75 Jahre unabhängig

Francis Mascarenhas/REUTERS

Indien hat am Montag den 75. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft gefeiert. Der Extremsportler Harsdeep Pawar balancierte anlässlich des Jubiläums in Mumbai über eine Slackline (Foto). Nach rund 200 Jahren kolonialer Besatzung und Ausbeutung hatte Großbritannien am 15. August 1947 Indien in die Unabhängigkeit entlassen. Gleichzeitig wurde »Britisch-Indien« in drei Teile geteilt: In das mehrheitlich hinduistische Indien und die mehrheitlich von Muslimen bewohnten Gebiete West- und Ostpakistan. (dpa/jW)