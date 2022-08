Die Last auf der Zukunft

Marcus Andreas Mohr »Der Kunstmarkt, die Glätte, die Notwendigkeit, sich als Künstler anzudienen und verkaufen zu müssen, schreckten mich« – Anna Franziska Schwarzbach

Während die jW-Maigalerie aktuell die von Anna Franziska Schwarzbach kuratierte Ausstellung »Inspiration Käthe Kollwitz« zeigt, präsentiert das Kunstmuseum Moritzburg in Halle seit April eine umfangreiche Werkschau der Künstlerin. Die Ausstellung hat nur einen Makel – sie schließt bereits am 28. August.

Im zweiten Obergeschoss beeindrucken nicht nur die mitunter mannshohen Eisen- und Bronzeplastiken, die Holzskulpturen und Medaillen (für die jW-Kunstaktion schuf sie im Herbst vergangenen Jahres eine mit dem Konterfei von Erich Mühsam). Nicht minder großartig ist die Lichtregie, die dafür sorgt, dass die dreidimensionalen Werke noch eine vierte Dimension erhalten.

Die Künstlerin wurde 1949 im Erzgebirge geboren und lebt in Berlin. Sie ist ein Freigeist im guten Sinne und dennoch politisch verortet, was man schon an ihrer Figuren- und Themenwahl erkennt. Über Jahrzehnte entwickelte sich Schwarzbach zu einer bemerkenswerten, wirklich bedeutenden Bildhauerin – und das praktisch als Autodidaktin. Studiert hatte sie Architektur an der DDR-Kunsthochschule in Berlin-Weißensee bei Selman Selmanagić.

Vielleicht war es Teil der künstlerischen Abnabelung von ihrem Vater, dem Holzbildhauer Hans Brockhage, dass sie sich Materialien zuwandte, mit denen Architekten zu tun haben: Stein, Ton, Metall … Er wurde 1977 Professor und sie freischaffende Künstlerin. Sie warf die Kettensäge in die Ecke, mit der sie Baustämme bearbeitet hatte, die ihr der Vater aus dem Erzgebirge brachte. Erst Jahre später kehrte sie wieder zum Holz zurück. Und entwickelte zwischenzeitlich eine bis heute ungebrochene Vorliebe für plastische Arbeiten aus rostendem Metall, von denen es viele in der Ausstellung zu sehen gibt. 1987 hatte sie in der Friesickestraße in Weißensee den VEB Berliner Eisenkunstguss entdeckt, dort entstanden ihre ersten Skulpturen. »Ich war begeistert von der uralten Gießerei. Nach 1989 wurde der VEB wieder die Eisengießerei H. & Ph. Behr.« Die Liebe zum Eisenkunstguss blieb.

An ihrem 30. Geburtstag erhielt sie die Nachricht, dass ihr Mann – ein Pathologe aus Leipzig – im Westen geblieben war, und sie beantragte für sich und ihre Kinder die Ausreise. Familienzusammenführung hieß das. Doch als sie die Papiere bekam, gab sie diese zurück. »Das Leben im Westen erschien mir nach allem, was ich so hörte, für eine Künstlerin auch nicht wirklich erstrebenswert«, erklärte sie im Interview, das dem vorzüglichen Ausstellungskatalog vorangestellt ist. »Der Kunstmarkt, die Glätte, die Notwendigkeit, sich als Künstler anzudienen und verkaufen zu müssen, schreckten mich. Mein Reichtum in der DDR war die ›lange Weile‹. Wir hatten unglaublich viel Zeit, uns um alles Gedanken zu machen.« Ein Freigeist eben. »Ich bin so froh, dass ich diese zehn Jahre DDR als Künstlerin erlebt habe.« Trotz allen Ärgers.

Auf der Empore, auf der man in die Ausstellung gelangt, breitet ein Mädchen die Arme aus, hinter der zierlichen Figur aus Eisen ragen schwarze Eichenbohlen fast drei Meter bedrohlich in die Höhe. Es ist ein Mahnmal für das jüdische Mädchen Betty Reis, das 17jährig die Pogromnacht 1938 in Solingen überlebte, deportiert, und mit 23 im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde. 1991 wurde Hans Brockhage von der Stadt Wassenberg in NRW beauftragt, für die dortige Betty-Reis-Gesamtschule ein Mahnmal zu schaffen. Er realisierte es gemeinsam mit Anna Franziska Schwarzbach. Dabei hatte diese zuvor erklärt: »Eine Zusammenarbeit mit meinem Vater? Ich bin doch nicht lebensmüde!« Doch sie willigte ein, als der sie darum bat.

2009 wurden der Figur die Arme abgeschlagen, 2013 wurde das ganze Mahnmal entsorgt. Es konnte jedoch gerettet und restauriert werden, nun wird es in der Ausstellung erstmals wieder öffentlich gezeigt. Das berührende Kunstwerk soll künftig im Foyer der Schule in Wassenberg aufgestellt werden.

In der Rosenstraße in Berlins Mitte erinnert ein Denkmal der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger daran, wie 1943 Frauen die Freilassung ihrer jüdischen Partner forderten. Was Kunst- und Reiseführer verschweigen: Ein Stein wurde von Anna Franziska Schwarzbach gehauen. »Die Vergangenheit lastet auf der Zukunft oder Kaddisch für ein nichtgeborenes Kind« nannte sie das zwei mal einen Meter große Halbrelief aus Rochlitzer Porphyr, das sich auf der Rückseite befindet. »Das Ganze ist formal wie ein Fallbeil aufgebaut, darunter liegt ein schönes Kindchen«, sagt sie. »Man versteht die Gefahr sofort.«