Zehn russische Flugzeuge in Deutschland

Berlin. Fast ein halbes Jahr nach Sperrung des EU-Luftraums für Flugzeuge aus Russland befinden sich einem Medienbericht zufolge in Deutschland noch zehn Maschinen russischer Eigentümer oder unter russischer Kontrolle. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag unter Berufung auf das Verkehrsministerium. »Da die Maschinen aufgrund des EU-Sanktionsregimes einem Start- und Flugverbot unterliegen, können sie durch den Eigentümer nicht genutzt und nicht an einen anderen Ort verbracht werden«, wurde das Ministerium zitiert. (dpa/jW)