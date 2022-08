Faeser sorgt sich um Gasterminals

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat über Attacken auf die Energieinfrastruktur in der Bundesrepublik spekuliert. »Wir müssen gegen mögliche Attacken auf Gasterminals und andere kritische Infrastruktur gerüstet sein«, sagte die Politikerin Bild am Sonntag. Sie verwies dabei auf den Schutz vor Cyberattacken. Es kämen aber auch neue Aufgaben hinzu: »So müssen wir die Bewegungen russischer Schiffe in Nord- und Ostsee kontrollieren und die neuen Flüssiggasterminals bewachen.« (dpa/jW)