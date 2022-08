Die Welt im Strich

Stephane De Sakutin/AFP/dpa Jean-Jacques Sempé (1932–2022)

Jean-Jacques Sempé, der Erfinder der berühmten Kindergeschichten um den »kleinen Nick«, ist tot. Der Franzose starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren nur wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag. Der Nachwelt hinterlässt der Zeichner und Cartoonist mehr als 40 Bildbände, in denen er mit liebevoll ironischem Strich die Welt analysiert. Dabei nahm er den diskreten Charme der Bourgeoisie ins Visier, ebenso wie den kleinen Mann und die Reichen und Schönen.

Die Serie um den »kleinen Nick«, im Original »Le petit Nicolas«, war vor über 50 Jahren in Zusammenarbeit von Sempé und René Goscinny, dem 1977 gestorbenen Texter der »Asterix«-Comics, entstanden. Die ersten Abenteuer des »kleinen Nick« wurden 1956 in Comicform in einer belgischen Zeitschrift veröffentlicht, bevor sie 1959 in der Regionalzeitung Sud Ouest abgedruckt wurden. Seitdem haben sich die Geschichten millionenfach verkauft und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Im Jahr 2009 kamen die Streiche des kleinen Nick erstmals auf die Leinwand.

Sempé wurde am 17. August 1932 bei Bordeaux geboren. Seine ersten Zeichnungen veröffentlichte er bereits 1950, zunächst noch unter dem Pseudonym DRO in Anspielung auf das englische Verb »to draw« (zeichnen). Wenige Jahre später entwarf er Cartoons für Zeitschriften wie Paris Match, Marie Claire, L’Express und das renommierte Wochenmagazin The New ­Yorker, für das er mehr als 50 Cover zeichnete.

Wie er in dem 2012 auch auf deutsch erschienenen Bilderbuch »Kindheiten« erzählt, war seine eigene Kindheit und Jugend als Sohn eines Lebensmittelhändlers eher bedrückend: Geldprobleme und streitende Eltern. Er hatte Ärger in der Schule und flog später bei einem Weinhändler aus der Lehre. Mit zwölf begann er zu zeichnen, und dank seines Talents erhielt er als 19jähriger einen Nachwuchspreis. Er habe nichts anderes Vernünftiges machen können, erklärte er später. (dpa/jW)