Bachelet verurteilt Tod palästinensischer Kinder

Genf. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat den Tod von fast 20 palästinensischen Kindern bei den jüngsten Angriffen Israels auf den Gazastreifen verurteilt. »Einem Kind im Verlauf eines Konflikts Schaden zuzufügen, ist zutiefst beunruhigend«, erklärte Bachelet am Donnerstag abend in Genf. In diesem Jahr seien in den Palästinensergebieten bereits 37 Kinder getötet worden. Dies sei »nicht hinnehmbar«. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Israel hatte vom vergangenen Freitag an Ziele der militanten Palästinenserorganisation »Islamischer Dschihad« im Gazastreifen bombardiert. Nach UN-Angaben wurden bei der Gewalteskalation vergangene Woche 48 Palästinenser getötet. Unter ihnen sollen mindestens 22 Zivilisten sein, davon 17 Kinder. (AFP/jW)