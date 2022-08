Massenbegnadigung in Südkorea

Seoul. Ein Jahr nach seiner bedingten Entlassung aus der Haft kommt der Erbe des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, in den Genuss einer Sonderbegnadigung durch Präsident Yoon Suk Yeol. Der 54jährige ist der prominenteste Nutznießer des Erlasses, den die Regierung am Freitag für fast 1.700 verurteilte Personen bekannt gab. Lee war Anfang 2021 zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt worden, doch später unter Bewährungsauflagen entlassen. Der Erlass von Yoon tritt am kommenden Montag, dem Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft, in Kraft. In Südkorea werden zum 15. August jeden Jahres Massenbegnadigungen gewährt. Die Wirtschaft stecke in einer Krise, sagte Justizminister Han Dong Hoon zu dem jetzigen Erlass. Die Begnadigung betreffe daher vor allem »sorgfältig ausgewählte Wirtschaftsführer«. (dpa/jW)