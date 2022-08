Proteste in Nordsyrien gegen türkischen Aufruf

Al-Bab. Syrische Oppositionelle haben wütend auf einen Aufruf des türkischen Außenministers zur Versöhnung mit der Regierung in Damaskus reagiert. In zahlreichen Städten im Norden Syriens, darunter auch von türkischen Soldaten und ihren dschihadistischen Verbündeten kontrollierte Städte wie Afrin, Dscharabulus oder Al-Bab, gab es Aufrufe zu Protesten nach dem Freitagsgebet. In der Region Idlib wurde zu Protesten an der Grenze zur Türkei aufgerufen. »Wir müssen die Opposition und das Regime in Syrien irgendwie versöhnen«, hatte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in Ankara gesagt. (AFP/jW)