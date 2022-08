Endlich wieder eskalieren

jW

Die Freude bei vielen Fußballfans war groß, denn am vergangenen Wochenende begann endlich wieder die Bundesliga. Neben der 2. und 3. Liga sowie den Regionalligen endlich auch wieder der große Fußball. Aber noch ganz andere Protagonisten aus dem Umfeld des Fußballs freuten sich offensichtlich auf die neue Saison. Protagonisten, die lange ob der Geisterspiele nichts zu tun hatten: Team Blau.

Was mussten die Uniformierten in der Vergangenheit leiden, denn nichts war mit dem Dienst anzufangen. Kaum Fans im Stadion und selbige auch noch friedlich. Keine tanzenden Knüppel und keine vom Pfeffer geschwängerte Luft, keinen Fan konnte man in Gewahrsam nehmen. Allzu nachvollziehbar, dass sich nun auch die Polizei auf den großen Fußball mit vielen Fans und ausverkauften Stadien freut: Denn endlich kann man wieder loslegen.

Aus der völlig harmlosen Begegnung des VfL Wolfsburg mit Werder Bremen wurde am Wochenende kurzerhand entgegen allen Absprachen und Erfahrungen ein Hochsicherheitsspiel. Na klar, denkt man sich, wer erinnert sich nicht an die vielen Straßenschlachten zwischen den beiden Fangruppen in den letzten Jahren?

Team Blau baute sich also am Wolfsburger Bahnhof auf und wollte den Bremer Fans den Eintritt ins Stadion nur dann gewähren, sollten sie sich kontrollieren lassen, gegebenenfalls Personalien abgeben und eine Begleitung durch die Polizei zur Wolfsburger Arena akzeptieren. Das alles, wohlbemerkt, nach einer Anreise ohne jegliche Vorfälle. Verständlicherweise wollten sich dem nicht alle Fans unterziehen und traten umgehend die Heimreise in die Hansestadt an.

Im Polizeirecht gibt es den wichtigen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es liegt auf der Hand, dass dieser hier eklatant verletzt wurde. Daher war die Empörung nicht nur bei Fans, sondern auch bei den beteiligten Vereinen groß. Kopfschüttelnd fragt sich also nicht nur der Fan, was diese Aktion sollte. Sollte sich das Verhalten der Polizei auch an den kommenden Wochenenden am Gebaren in Wolfsburg orientieren – gute Nacht. Es bleibt zu hoffen, dass es Bremer Fans gibt, die die Maßnahme von Team Blau gerichtlich überprüfen lassen.

Liebe Polizei: Auch in diesem Fall wäre weniger erneut mehr gewesen. Augenmaß ist nicht verboten. Wir hören so oft, die Einsatzkräfte seien an Deeskalation interessiert. Das Wolfsburger Beispiel zeigt, dass dies nichts als Worthülsen sind. Für Fußballfans gelten aus Sicht der Polizei offenbar keine Grundrechte.

»Sport frei!« vom Fananwalt.