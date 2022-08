Von Hetze und Blöße

Geisser/imago Basler Fußballfans beim Spiel gegen Apollon Limassol aus Zypern (23.8.2018)

Die Fanlandschaft in der schweizerischen Super League gilt europaweit als Geheimtip für Freunde einer ausgelassenen Fußballkultur. Es gibt viele gute Gründe, dem Alpenland einen Besuch abzustatten, darunter die bunten, kreativen und lauten Kurven der Platzhirsche FC Basel, FC Zürich und Young Boys Bern. Besonders die Fanszene von Rekordmeister FC Basel gilt hierzulande als »Must-see«, gerade auch wegen der Grenznähe.

Dessen Muttenzerkurve trumpft häufig mit ausgefeilten Choreographien auf, wie im November 2018, als die Rot-Blauen mit einer zweiteiligen Kurvenshow über die Landesgrenzen für Aufsehen sorgten. Mit dem Spruch »Sunneschiin und Rääge« (schweizerdeutsch: Sonnenschein und Regen) spielten sie auf die bewegten Zeiten ihres Klubs an. Sonnenschein bei Meistertiteln, Regen bei Niederlagen.

Auch die Schweizer Kurven erleben häufig ein Wechselbad der Gefühle. Immer häufiger geraten die Fans ins Kreuzfeuer von Polizei und Presse. So veröffentlicht der Blick, vergleichbar mit der deutschen Bild, nach jedem mehr oder weniger brisanten Zwischenfall ganze Schlagzeilenwälder. Darin werden Zuganreisen von Fans als »Anarchie auf Rädern« bezeichnet, sensationslüsterne Journalisten suchen mit Drogentests auf Stadiontoiletten nach Kokain auf dem Spülkasten. Die Ergebnisse werden in Dokumentationen aufgearbeitet und lassen für die Leserschaft nur ein Urteil zu: Die Fanszene in der Schweiz sorgt im Drogenrausch für Krawalle.

Schärfere Gesetze

Eine aufgeheizte Stimmung, die auch die Politik nicht kaltlässt. Eine besondere Verschärfung staatlicher Repressionsmaßnahmen begann mit der Europameisterschaft der Männer 2008 in Österreich und der Schweiz. Wie bereits in Deutschland im Zuge der Vorbereitung auf die WM 2006 grassierte bei Innenpolitikern der Sicherheitswahn. Eine Neuordnung des Bundesgesetzes über Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) wurde durchgesetzt, die unter anderem »Rayonverbote« (ähnlich einem Bereichsbetretungsverbot) und Meldeauflagen vorsah.

Da das Polizeirecht in der Schweiz auf kantonaler Ebene verankert ist, schlossen sich verschiedene Kantone zusammen, um übergreifend gegen Straftäter und jene, die es werden könnten, vorzugehen. Fankurven liefen Sturm und erhielten dabei Unterstützung aus linken Kreisen, als die Jungsozialisten Oberwallis 2015 ein Referendum über den Beitritt des Kantons Wallis erreichen wollten. Letztlich scheiterten die Genossinnen und Genossen an der Hürde der 3.000 einzureichenden Unterschriften. Das Konkordat (Vertrag zwischen Kantonen) wurde mit 86 zu sieben Stimmen ratifiziert.

Nach einigen Zwischenfällen mit Fans des FC Basel wurden im Frühjahr 2022 in den Kantonen Basel und Basel-Landschaft wieder Forderungen laut, dem »Hooligankonkordat« beizutreten. Pikant dabei: Neben der Sozialdemokratin Kathrin Schweizer setzt sich der Polizeikommandant Mark Burkhard am lautesten für den Vorschlag ein. Der durfte bereits in der Justiz- und Sicherheitskommission vorsprechen und bat die Abgeordneten der Fraktionen, über die vorgeschlagenen Verschärfungen »den Puls zu fühlen«.

Burkhard sieht beste Voraussetzungen für seine »Law-and-Order«-Politik. Diesmal werden unter anderem personalisierte Tickets für Auswärtsfans gefordert, was die Kurven allgemein als krassen Eingriff in die persönliche Freiheitsrechte ansehen. Auch sollen Stehplätze abgeschafft werden. Die Muttenzerkurve, Dachverband der aktiven Basler Fanszene, kritisierte Ende Juli das »Wärk vo Hardliner«: In Politik und Polizei hätten Hardliner das Ruder übernommen.

Gelungene Finte

Beispielhaft für die Auseinandersetzungen um die Schweizer Fans ist die Posse um eine Spielabsage in Luzern ebenfalls Ende Juli. Die Fanszene des FC Basel sollte durch einen neuen Termin abgehalten werden, am Vorabend des Bundesfeiertags am 1. August in Luzern aufzuschlagen. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden: für Randale zu sorgen. Die Muttenzerkurve reagierte mit der Ankündigung, in Kleingruppen auf dem Fest aufzutauchen. Das sorgte hinter den Kulissen für Schweißperlen auf vielen Gesichtern, stellte sich jedoch letztlich als Finte heraus. In einer Mitteilung empfahlen die Basler den Sicherheitskräften, auch an künftigen Spieltagen einen »kühlen Kopf« zu bewahren.