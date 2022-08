Abtreibung: Meta gibt Chatverlauf an US-Polizei

Lincoln. Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Schwangerschaftsabbruch hat der US-Konzern Meta offenbar Facebook-Chatverläufe einer 17jährigen aus dem US-Bundesstaat Nebraska an die Polizei übergeben. Das berichteten Anfang der Woche mehrere Medien übereinstimmend. Der jungen Frau wird vorgeworfen, einen toten Fötus beerdigt zu haben, nachdem sie in der 18. Schwangerschaftswoche mit Hilfe von Medikamenten eine Abtreibung vorgenommen haben soll. Auch gegen die Mutter, die der 17jährigen geholfen haben soll, wird ermittelt. In Nebraska sind Schwangerschaftsabbrüche nur bis zur 20. Woche legal. Das Gerichtsverfahren soll laut dem Magazin Motherboard im Oktober beginnen. (jW)