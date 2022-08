Luxusenergie Gas

Rainer Weisflog/imago images Will niemand im Briefkasten haben, den Kostenbescheid nach dem Ablesen der Zählerstände (Cottbus, 5.10.2020)

Die Energiepreise steigen, die Geldbörsen der Bürger werden spürbar leerer. Viele Stadtwerke in Deutschland erhöhen satt ihre Tarife. Das Handelsblatt berichtete am Donnerstag darüber – und die aktuellen Preissprünge dürften nicht die letzten gewesen sein.

Das Blatt stellte im Schwerpunkt die Situation in Westdeutschland dar. Aber auch im Süden Brandenburgs steigen die Preise extrem. Unter anderem in Cottbus: Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Vlatko Knezevic, hatte kürzlich in einem Interview davon gesprochen, dass die »große Preiswelle« nicht in diesem Jahr zu erwarten sei, dafür komme sie aber 2023 und 2024 auf die Kunden zu. »Wir rechnen für einen durchschnittlichen Haushalt mit drei Personen mit Mehrkosten zwischen 3.000 und 5.000 Euro im kommenden Jahr, wenn die Politik nicht entlastet und gegensteuert«, sagte er.

Ein bundesweiter Trend

Eine Sprecherin der Cottbuser Stadtwerke erklärte auf Nachfrage von jW, wie dieser Anstieg zustande kommt. Vor allem liegt es daran, dass das kommunale Unternehmen Strom und Gas im Voraus kauft, so dass heute die Kunden noch von niedrigen Einkaufspreisen aus den Vorjahren profitieren. Bis Mitte 2021 hätten sie bei zirka zwei Cent je Kilowattstunde (kWh) Erdgas gelegen. Für das Jahr 2023 stiegen die Einkaufspreise aber in Richtung von 20 Cent je kWh.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann ergäbe sich bei einem Verbrauch von 15.000 kWh im Jahr Mehrkosten von 4.100 Euro, so die Sprecherin der Cottbuser Stadtwerke. Bei der Berechnung wurden sämtliche Steuern und Abgaben berücksichtigt, auch die Gasumlage, die nach aktuellen Schätzungen eine Höhe von fünf Cent je kWh betragen könnte. Bei einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh betragen dann die Mehrkosten immer noch 2.737 Euro. Bestandskunden profitieren zwar noch von den niedrigeren Beschaffungskosten aus den Vorjahren, doch auch für sie mussten die Preise angehoben werden. Sie zahlen aktuell etwa 13 Cent je kWh, heißt es von den Stadtwerken. Neukunden müssten dagegen schon wesentlich tiefer in die Taschen greifen.

In Westdeutschland sieht es nicht besser aus. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) hebt die Preise in allen Tarifen um 60 bis 70 Prozent an, erklärte das Unternehmen gegenüber der Rheinischen Post (RP, Donnerstag). In Oberhausen zahlen die Kunden der Energieversorgung Oberhausen (EVO) künftig 14,49 Cent je Kilowattstunde in der Grundversorgung, was ein Anstieg von 33 Prozent entspricht. Die Stadtwerke Wuppertal verlangen künftig 50 Prozent mehr und der Versorger Rheinenergie verlangt 18,3 Cent je kWh, heißt es im Handelsblatt.

Also, ein bundesweiter Trend. Verbraucherschützer gehen davon aus, dass Stadtwerke noch nachziehen werden, die bislang ihre Preise nicht angehoben haben. Millionen von Menschen sind letztlich von der Preiswelle bei den Stadtwerken betroffen. Laut dem aktuellen Monitoringbericht der Bundesnetzagentur ist etwa jeder fünfte Haushalt in einem Grundversorgungstarif. Und viele müssen schon jetzt deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Bis zum Herbst sind nur die sicher, die in ihrem Vertrag eine aktive Preisgarantie vereinbart haben – ab Oktober müssen aber auch sie durch die Gasumlage mehr zahlen.

Vor der Insolvenz

Vor allem kleinere Stadtwerke sind durch die steigenden Einkaufspreise in wirtschaftliche Bedrängnis geraten und stehen vor der Insolvenz. Ihre Lage verschlimmert sich noch dadurch, dass viele Menschen die hohen Energiekosten nicht bezahlen können. Darauf müsse man vorbereitet sein, erklärte Knezevic von den Cottbusser Stadtwerken.

Auf Bund und Länder brauchen die Stadtwerke nicht hoffen – von keiner Seite wird es wohl Unterstützung geben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte im Juli erklärt, er sehe die Gesellschafter der Stadtwerke, also: die Kommunen, in der Pflicht. Im Juli hatte jW ferner die Wirtschaftsministerien der Länder dazu befragt – Pläne zur Rettung der Stadtwerke? Fehlanzeige.