AKW Saporischschja läuft

Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Das AKW Saporischschja hat den routinemäßigen Betrieb wieder aufgenommen (7.8.2022)

Das Atomkraftwerk Saporischschja hat nach einem neuen Angriffsversuch der ukrainischen Streitkräfte wieder routinemäßig seine Arbeit aufgenommen. Das sagte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS der Vertreter der militärisch-zivilen Verwaltung der Region Saporischschja, Wladimir Rogow, am Donnerstag. Strahlungsgefahr bestehe keine. Er gehe aber davon aus, dass Kiew eine »großangelegte Provokation« plane, um »Europa zu erpressen« und »Russland zu diskreditieren«.

Laut TASS haben russische Luftabwehrsysteme in der Nacht zum Donnerstag alle ukrainischen Angriffe mit Drohnen oder schwerer Artillerie auf die Stadt Energodar und das AKW abgewehrt. Das russische Außenministerium sprach am Donnerstag seine Hoffnung aus, dass die Sitzung im UN-Sicherheitsrat am Donnerstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) ein Signal an Kiew senden werde, den Beschuss des AKWs zu beenden und nicht die Inspektion der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu behindern.

Unterdessen wurden von dem US-Unternehmen Planet Labs am Donnerstag Satellitenbilder veröffentlicht, die schwere Zerstörungen auf dem russischen Militärstützpunkt Saki auf der Krim zeigen sollen, der am Dienstag von mehreren Explosionen erschüttert wurde. Auf den Bildern sollen Brandschäden und auch zerstörte Kampfjets zu erkennen sein. Der Vorsitzende des Staatsrats der Krim, Wladimir Konstantinow, sagte laut TASS, die Schäden seien »beträchtlich«: »Ein solches Ausmaß haben wir auf der Krim noch nicht erlebt.«

Unklar sind immer noch die Hintergründe der Detonationen. Moskau sprach bislang von einem Unfall, der sich durch Explosionen in einem Munitionslager ereignet habe. Kiew machte bisher noch keine konkreten Aussagen, Regierungsvertreter deuteten aber an, dass es sich um Sabotageakte gehandelt haben könnte. In den Medien wurden zudem Militärexperten zitiert, die auch von der Möglichkeit sprachen, es könne sich um ukrainische Raketenangriffe gehandelt haben. Bislang war man davon ausgegangen, dass Kiew nicht über Waffen mit einer ausreichenden Reichweite für einen Angriff auf die Krim verfüge.

Großbritannien kündigte derweil am Donnerstag an, weitere Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern zu wollen. Die Geschosse sollen eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern haben.