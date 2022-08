Arbeiterprotest

AP Photo/Matias Delacroix/dpa

In Venezuela haben am Mittwoch (Ortszeit) Anhänger der Regierung für eine angemessene Bezahlung und gegen die Kürzung von Lohnzusatzleistungen demonstriert. In der Hauptstadt Caracas gingen laut dem Sender VTV 15.000 Menschen auf die Straße. Dabei sprachen sich Arbeiter der »Sozialistischen Zementkooperative« für eine Fortführung der »Bolivarischen Revolution« aus (Bild). Seit Wochen kommt es in Venezuela wegen der steigenden Lebenshaltungskosten bei niedrigem Lohnniveau zu Demonstrationen vor allem von Angestellten aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor. (jW)