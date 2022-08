Klinikärzte vor Berufswechsel

Kai Pfaffenbach/REUTERS Warnstreik von Klinikärzten 2019 in Frankfurt am Main

Am Ende des Tages haben sie weder getrunken noch gegessen. Man arbeitet für zwei, hat nie Pause und priorisiert permanent neu, weil laufend Tätigkeiten zur To-Do-Liste hinzukommen. Sogar das Betteln um eine Pausenablösung gehört zu ihrem Arbeitsalltag. In einer Umfrage des Marburger Bundes (MB) unter rund 8.500 angestellten Medizinern, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, kritisieren die – überwiegend jungen – Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeitsbedingungen, zahlenorientierte Chefs, einen zu hohen Dokumentationsaufwand – und das System Krankenhaus: »Die Versorgung der Patienten leidet und man fühlt sich als Teil eines Systems, das daran nichts ändern kann und will«, lautet eine Antwort aus der Mitgliederbefragung des MB. »Man fühlt sich als Marionette«.

Der MB-Monitor kommt zu dem Ergebnis: Ein Viertel der Klinikärztinnen und -ärzte erwägt, den Beruf zu wechseln. Deren faktische Wochenarbeitszeit liegt demnach im Schnitt deutlich über 50 Stunden, ein Fünftel der Befragten berichtet sogar von 60-Stunden-Wochen. Zwei Drittel beurteilen die personelle Besetzung ihrer Kliniken als »schlecht« oder »eher schlecht«. Trotzdem, auch das hat der Monitor erhoben, werden Stellen gestrichen. 34 Prozent gaben an, dass in den zurückliegenden zwei Jahren der Pandemie ärztliche Stellen in ihren Einrichtungen abgebaut wurden. In privaten Krankenhäusern bestätigten 51 Prozent der dort beschäftigten Mitglieder Stellenstreichungen.

Aus dem Personalmangel ergeben sich Überstunden, für die 19 Prozent der Mediziner weder einen Freizeitausgleich noch eine Vergütung erhalten. Ein Mittel, um mit der Mehrbelastung umzugehen, ist die Reduzierung der vertraglich vereinbarten regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Diesen Schritt gehen immer mehr Ärzte. 31 Prozent der Befragten geben an, ihre Arbeitszeit reduziert zu haben. Im Herbst 2019 lag der Teilzeitanteil noch bei 26 Prozent und 2013 bei 15 Prozent. Kritik übt die Studie auch am hohen Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten. Im Mittel wird er auf drei Stunden pro Tag geschätzt. 32 Prozent schätzen ihn sogar auf mindestens vier Stunden täglich.