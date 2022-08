Bidens fünfte Kolonne

Michael Kappeler/dpa Die glorreichen Fünf auf dem Weg zum grünen Kriegsrat: Ricarda Lang (v. l.), Annalena Baerbock, Britta Haßelmann, Omid Nouripour und Robert Habeck

Für den Import von US-Frackinggas setzten sich Bündnis 90/Die Grünen lange vor dem Ukraine-Krieg ein. Spitzenkandidatin Annalena Baerbock verlangte 2021 ganz im Sinne der Forderungen Washingtons mehr deutsche Truppen nahe der russischen Grenzen. Der Bundeswehr verordnete sie im Dezember 2020 »Investitionen« in moderne Waffen. Die damalige Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hatte dankenswerterweise am 18. November 2020 in der Rheinischen Post klargestellt: »Die Grünen haben auch pazifistische Wurzeln, waren aber noch nie eine pazifistische Partei.« Wer Bündnis 90/Die Grünen wählte, wählte den Krieg.

Also klebte die Partei vor den Wahlen vom 26. September 2021 Plakate mit dem Slogan: »Keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete« und fordert heute gemeinsam mit CDU/CSU mehr und schneller schwere Waffen für die Ukraine. Am Donnerstag war der Bundestagsabgeordnete Robin Wagener dran, der im MDR erklärte, moderne Rüstung mache »den Unterschied bei der Befreiung der Krim« und anderer Gebiete aus. Die Lieferung sei wegen der Kriegsverbrechen Russlands und der Festigung seiner Stellungen »zeitlich dringend«. Wagener hatte nach einem Besuch in Kiew am 20. Juli im DLF verkündet: »Wer einen Waffenstillstand fordert, ist einfach nur zynisch.«

Proportional zur Steigerung ihrer Waffen- und Schießliebhaberei verschwand die Kritik der Partei an den Tötungen ohne Urteil durch Kampfdrohnen, mit denen die USA seit mehr als 20 Jahren den »Krieg gegen den Terror« führen. Am Donnerstag machte das eine umfangreich recherchierte Dokumentation der Redaktion des ARD-Magazins »Panorama« öffentlich (in der ARD-Mediathek abrufbar). Den Autoren waren trotz monatelanger Anfragen Interviews mit Außenministerin Annalena Baerbock und ihren beiden grünen Staatsministern Katja Keul und Tobias Lindner verweigert worden. Alle drei hatten sich in der Opposition besonders gegen »völkerrechtswidrige Tötungen« durch die USA eingesetzt. Das Ministerium teilte mit, es stehe »in ständigem Austausch« mit den USA. Die hätten wiederholt versichert, sich in Ramstein – der globalen Schaltzentrale für US-Kampfdrohnen – an das Völkerrecht zu halten. Gleichzeitig erhalte das Auswärtige Amt von den USA allerdings keine Informationen, welche Angriffe konkret über die US-Militärbasis laufen.

In der ARD-Dokumentation erklärt nun die Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg, Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen im Verteidigungsausschuss, auf die Frage, ob die Grünen als Regierungspartei gegen diese deutsche Beteiligung vorgehen: »Die Frage ist nicht, ob wir das könnten, sondern ob wir die Folgen, die damit einhergehen, in Kauf nehmen würden.« Gemeint sei damit, so die Autoren, offensichtlich, dass man diplomatischen Spannungen mit den USA aus dem Weg gehen möchte. Sie erinnern daran, dass die Grünen noch 2019 in einem Bundestagsantrag mit dem Titel »Keine Nutzung der Ramstein Air Base für völkerrechtswidrige Tötungen« die damalige Bundesregierung aufforderten, »unverzüglich den verfassungs- und völkerrechtlichen Pflichten nachzukommen und amtliche Ermittlungen zum Tod von ZivilistInnen zu veranlassen«. Im Dezember 2021 veröffentlichte die New York Times Belege dafür, dass die USA im Drohnenkrieg wissentlich Tausende zivile Opfer in Kauf nahmen. Das US-Militär selbst räumte intern ein, 90 Prozent aller Getöteten seien »Bystanders«, Unbeteiligte.

US-Kriegsverbrechen, lässt sich schlussfolgern, sind für Bündnis 90/Die Grünen keine. Außerdem tauscht man sich ja aus.