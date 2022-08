Meister aller Schanzen

Christian Walgram/GEPA pictures/imago Peter Riedel bei der Vierschanzentournee in Innsbruck

Wintersportler werden im Sommer gemacht. Was für Athleten gilt, trifft genauso auf Sportstätten zu. Also setzten sich am vorigen Wochenende in Raschau ein paar Kilometer nördlich von Oberwiesenthal insgesamt sechs Lastkraftwagen via Kiel und Fähre in Richtung Norwegen in Bewegung. Ziel des Lkw-Konvois aus dem Erzgebirge, der unter anderem mehr als 25 Tonnen Stahl in den europäischen Norden transportierte, war das Städtchen Trondheim. Dort finden 2025 die Nordischen Skiweltmeisterschaften statt, und schon jetzt gilt es, die Sprungschanzen für dieses große sportliche Ereignis in Schuss zu bringen.

»Wir haben uns ein Jahr lang auf diese Expedition vorbereitet und sämtliche Teile von zu Hause mitgenommen. Das sind absolute Spezialkonstruktionen. Das haben wir alles selbst gebaut, davon ist nichts von der Stange«, berichtet Peter Riedel über die sehr spezielle Dienstreise. Der Bauingenieur und seine sechs Mitarbeiter gehören zum Tross, um der kleinen wie der großen Schanze in Trondheim in den kommenden Wochen eine komplett neue Anlaufspur inklusive aller dafür nötigen Details zu verpassen. Selbstverständlich haben die sieben Sachsen ebenfalls ihre Spezialwinden mitgebracht, damit die tonnenschweren Elemente aus luftigen Höhen passgenau eingesetzt werden können.

Im vorigen Herbst waren die Spezialisten schon einmal im »Granåsen Skisenter« von Trondheim, um die alte Spur dort zu demontieren. Auf Wunsch der norwegischen Auftraggeber und weil es der Zustand der Anlage hergab, wurde sie anschließend in den Werkshallen in Raschau gesäubert, generalüberholt und danach im Frühjahr 2022 dem Midtstubakken in Oslo übergeholfen. Ein kleines Lehrstück zum Thema Nachhaltigkeit im Wintersport, wie es Peter Riedel und seine Leute erstmalig in die Praxis umgesetzt haben. Die Recyclingpremiere jedenfalls scheint vollauf gelungen.

Das jüngste Projekt läuft in der Firmengeschichte unter »Nummer 104«. Viele kleine Vereinsschanzen genauso wie höchst prominente Bakken von den weltweit rund 1.500 existierenden hat die Firma in den letzten 15 Jahren bestückt. 2007 war es, als die Peter Riedel GmbH mit ihrem Profil vom klassischen Hochbau sowie dem Bau von Eigenheimen und der Altbausanierung auf den Sport umsattelte. Seit etwa drei Jahren widmet sich das hochspezialisierte Unternehmen nur noch dem Neubau und der Wartung von Sprunganlagen sowie deren Service rund um das Weltcupgeschehen.

Ohne Peter Riedel und seine Mitstreiter würden die Springer reihenweise oben auf den Schanzen verhungern, weil es ihnen unmöglich wäre, sicher nach unten zu kommen. Regen, Schnee und Plusgrade dürfen der Spur nichts anhaben. Die Kühlung muss allen Widerständen trotzen, lautet der Auftrag. »Außerdem muss die Eisqualität vom ersten bis zum letzten Springer gleiche Bedingungen gewährleisten, genau da ist handwerkliche und fachliche Kompetenz gefragt.« Sein Part im Wintersport und die Nähe zum Leistungssport kommen für den Sohn von Eberhard Riedel, dem einstigen alpinen Weltklasseskifahrer der DDR, nicht von ungefähr. »Ich stamme aus einer Wintersportfamilie, hatte es als Teenager mal ein Jahr lang selber mit dem Skispringen versucht. Ansonsten bin ich von Kindesbeinen ein Alpiner durch und durch«, berichtet der 59jährige.

Was ihm früher im ostdeutschen Leistungssport als Aktivem an Karrierewegen verwehrt blieb, als Ende der 60er Jahre der alpine Skisport keine Chance mehr bekam, hat sich Riedel junior nun ingenieurstechnisch erarbeitet. Er habe sein »Hobby zum Beruf« gemacht, sagt der Mann, der sich als »geistigen Vater« für die 2009 eröffnete große Skihalle in Oberhof bezeichnet und dessen Expertise in Sachen Anlaufspuren bei Walter Hofer, bis 2020 für den internationalen Skiverband FIS als Skisprungdirektor tätig, auf fruchtbaren Boden fiel. So vermochten Peter Riedel und seine Firma seit 2007 sukzessive immer mehr mit der Branche zu verschmelzen, um schließlich unentbehrlich zu werden.

Inzwischen wurden die Bakken im japanischen Sapporo mit Know-how »made in Raschau« ausgestattet, Schanzen in Innsbruck, wo 2019 um WM-Medaillen gesprungen wurde, die »Tourneeschanzen« in Bischofshofen und Garmisch-Partenkirchen, die »Adlerhorste« in Hinterzarten und Winterberg und natürlich zu Hause in Oberwiesenthal. Besonders stolz ist die hochqualifizierte Stahl- und Metallbaufirma auf ihren Status als offizieller Partner des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) und ihren Zuschlag für den Bau und die Betreuung der Anlaufspur im norwegischen Vikersund, mit einer Anlauflänge von 136 Metern die weltweit größte Schanze überhaupt. Stefan Kraft landete 2017 hier bei 253,50 Metern, kein Athlet sprang je weiter. »Wir werden heute den Eiseinbau erfolgreich abschließen. Dafür haben wir 1,50 Kubikmeter Schneematsch angekarrt und die Eisspur penibel damit angefüllt«, gab Peter Riedel im Februar dieses Jahres hautnah vom Bakken in Vikersund Einblick in seine Arbeit. »Die Kühltechnik macht den Rest, so dass aus dem Schneematsch ein 7,50 Zentimenter starker, solider Eisblock gefriert. In diesen Eisblock wird dann das Profil mit Längsrillen gefräst. Ich darf mit Stolz sagen, dass wir weltweit wahrscheinlich einer von wenigen Eismeistern sind, die eine künstliche Eisfläche in einer geneigten Ebene profilgenau – und da reden wir von Millimetern – herstellen können.«