»Es gibt gezielte Mordangriffe auf Frauen«

Nujin Derik Bewaffnete Frauen in Nordostsyrien: Sicherheitskräfte der Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien, Asaisch, bei der Arbeit (Kamischli, 23.7.2022)

Sie waren Mitorganisatorin der Frauenkonferenz »Forum zur Revolution der Frauen in Rojava und Nordostsyrien« in Kamischli am 22. und 23. Juli. Was war das Ziel der Konferenz?

Die Konferenz wurde von sieben Frauenorganisationen durchgeführt, in denen verschiedene ethnische und religiöse Gruppen zusammenkommen. Es waren nicht nur kurdische Frauenorganisationen, es wurden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Das Ziel der Konferenz war es, auf das zurückzuschauen, was in den letzten zehn Jahren aus Sicht der Frauen passiert ist. Welche Veränderungen haben stattgefunden? Welche Errungenschaften sind erzielt worden? Wie hat sich die Gesellschaft verändert? Wir wollten das gemeinsam analysieren und dann darüber hinaus eine Perspektive für den weiteren Kampf schaffen. Auf dem Forum sind Frauen aus ganz Syrien zusammengekommen. Das ist schon ein starkes Zeichen.

Die Allianzen zwischen den Frauen müssen weiter gestärkt werden.

In einem zukünftigen demokratischen Staat Syrien muss die Partizipation der Frau in organisierten politischen Prozessen gewährleistet sein.

Was gibt es aus Ihrer Sicht noch zu tun, um Verbesserungen zu erreichen?

Im sozialen Bereich läuft es nicht überall so, wie wir es uns wünschen würden. Der gesellschaftliche Transformationsprozess ist keine Sache, die in einem Jahr oder in zehn Jahren gelingt. Zwar gibt es Gesetze und Prinzipien, die von Frauenbewegungen formuliert worden sind. Aber in der Praxis gibt es teilweise Probleme bei deren Umsetzung. Da ist Feudalismus, da sind Traditionen, die Fortschritte blockieren.

Welche Gesetze meinen Sie beispielsweise?

Ein Gesetz, das zwar schriftlich festgehalten ist, aber de facto noch nicht allerorts umgesetzt wird, betrifft das Heiratsalter ab 18 Jahren. Es gibt Familien, die ihre Kinder, vor allem ihre Töchter, minderjährig verheiraten oder verheiraten möchten. Die machen das dann auch, ohne dass es andere mitbekommen.

Wo gibt es Schwierigkeiten, wo wird die »Frauenrevolution« angegriffen?

Wir müssen den gemeinsamen Kampf der Frauen stärken, damit die emanzipatorischen Gewinne nicht nur auf einen Teil des Landes begrenzt bleiben. Alle Frauen in Syrien sollen daran teilhaben können. Es gibt gezielte Mordangriffe auf Frauen – Femizide –, sowohl von seiten der türkischen Regierung als auch seitens des sogenannten Islamischen Staats.

Die Situation von Frauen in den momentan besetzten Gebieten Afrin, Serekaniye (arabisch Ras Al-Ain; jW) und Gire Spi (Tel Abjad; jW), die unter türkischer Kontrolle sind, ist besonders schlimm. Dort wird die Praxis, die unter IS-Herrschaft etabliert wurde, weitergeführt. Frauen werden verschleppt und gegen ihren Willen mit Kommandanten der dort agierenden dschihadistischen Söldnergruppen verheiratet. Es gibt sexualisierte Versklavung, Frauenhandel und andere Greueltaten.

Konterrevolutionäre Angriffe konzentrieren sich speziell auf Frauen, die führende Rollen einnehmen. Um uns gegen diese Attacken schützen zu können, muss jede von uns in der Lage sein, sich selbst verteidigen zu können. Es reicht nicht, sich auf die Selbstverteidigungskräfte YPG und YPJ zu verlassen.

Was ist nach der Konferenz in Kamischli passiert?

Am ersten Tag der Konferenz hat es zwei Diskussionsrunden gegeben. Nachmittags beim zweiten Panel ging es um Angriffe auf Frauen und Widerstand dagegen. Jiyan Tolhildan, eine YPJ-Kommandantin aus der Antiterroreinheit, die gegen den IS gekämpft hat, hielt dort eine Rede. Auf dem Nachhauseweg ist der Wagen, in dem sie gemeinsam mit zwei Genossinnen, Roj Xabur und Barin Botan, saß, von einer bewaffneten türkischen Drohne angegriffen worden. Alle drei Frauen wurden bei der Attacke des türkischen Staates getötet. Das beweist einmal mehr: Frauen als das stärkste Glied der Revolution in Nordostsyrien werden in systematischer Form angegriffen.