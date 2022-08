Faeser will Anreize für Ehrenamtler

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vorgeschlagen, langjährige Ehrenamtler ein Jahr früher abschlagsfrei in die Rente eintreten zu lassen. So könne der Staat Anreize für Engagement schaffen, sagte Faeser am Dienstag abend in einer Talkreihe des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Durch zunehmende Naturkatastrophen wachse der Bedarf an Ehrenamtlern. Deshalb müsse auch über ein Dienstpflichtjahr debattiert werden. Vom Koalitionspartner FDP wurde der Vorschlag am Mittwoch zurückgewiesen. Man könne diese gesamtgesellschaftliche Frage nicht auf die Rentenbeitragszahler abwälzen, erklärte Pascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. (dpa/jW)