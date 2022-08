»Cum-Ex«: Fragen nach E-Mails

Hamburg. Ehemalige leitende Beamte der Hamburger Finanzverwaltung haben nach eigenen Angaben keine Kenntnisse von einer gezielten Löschung von E-Mails im Zusammenhang mit dem »Cum-Ex«-Skandal. »Davon weiß ich nichts«, sagte die frühere Leiterin der Steuerverwaltung am Dienstag nachmittag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft. Auch der früher für die in den Skandal verwickelte Warburg-Bank zuständige Abteilungsleiter verneinte, als er vom Ausschussvorsitzenden Mathias Petersen gefragt wurde, ob er von einer entsprechenden Anweisung im Zusammenhang mit dem PUA wisse. Laut den Vertretern von CDU und Die Linke wird ein solcher Verdacht in jüngst aus Köln übermittelten Ermittlungsakten aufgeworfen. (dpa/jW)