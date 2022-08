Hessen: Frühere Awo-Leitung angeklagt

Frankfurt am Main. Die frühere Leitung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt am Main und Wiesbaden ist wegen Betrugsverdachts in Millionenhöhe angeklagt worden. Der Stadt Frankfurt sei ein Schaden von mehr als 2,6 Millionen Euro zugefügt worden, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Angeklagt wurden unter anderem der frühere Geschäftsführer des Awo-Kreisverbands Frankfurt, Jürgen Richter, sowie seine Frau, die bis Anfang 2020 Geschäftsführerin der Awo Wiesbaden und zugleich Sonderbeauftragte der Awo Frankfurt für den Bereich Flüchtlingshilfe war. (dpa/jW)