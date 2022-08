Wiedervereinigung bleibt Ziel

Lin Jian/Xinhua/AP/dpa Soldat der Volksbefreiungsarmee am Freitag während der Militärmanöver um Taiwan

China hat seine Manöver rund um Taiwan abgeschlossen. Man habe »verschieden Aufgaben erfolgreich erledigt«, hieß es am Mittwoch vom östlichen Kommando der Volksbefreiungsarmee. Seit dem Beginn der Übungen vor rund einer Woche hätten die Streitkräfte im See- und Luftraum rund um die Insel die Kampffähigkeit der Armee »effektiv getestet«. Trotz der Beendigung der Manöver seien weiter »regelmäßige Patrouillen« geplant, ebenso werde die Volksbefreiungsarmee die Souveränität und territoriale Integrität Chinas auch in Zukunft »entschlossen schützen«, hieß es. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf Taiwan hatte Beijing in großangelegten Übungen eine See- und Luftblockade der Insel geprobt. Ursprünglich waren die Manöver nur bis Sonntag angekündigt gewesen.

Derweil bekräftigte die Volksrepublik am Mittwoch ihr Ziel einer Wiedervereinigung mit Taiwan. In einem neuen Weißbuch des Büros für Taiwan-Angelegenheiten heißt es: »Wir sind ein China, und Taiwan ist Teil Chinas.« Dieses Ein-China-Prinzip stelle den »universellen Konsens der internationalen Gemeinschaft« dar. Nie zuvor sei man dem »Ziel der vollständigen nationalen Wiedervereinigung« so nah gewesen.

Weiter betont Beijing: »Wir sind bereit, großen Raum für eine friedliche Wiedervereinigung zu schaffen, aber wir werden keinerlei Raum für separatistische Aktivitäten jeglicher Art lassen.« »Externe Kräfte« hätten die Separatisten zu »provokativen Handlungen ermutigt und angestiftet«. Diese verschärften die Spannungen zwischen beiden Seiten der Straße von Taiwan und untergrüben »den Frieden und die Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region«. Letztlich seien sie jedoch zum Scheitern verurteilt.

Gleichzeitig verwies das Taiwan-Büro darauf, dass die Anwendung von Gewalt »das letzte Mittel« wäre und sich »in keiner Weise gegen unsere chinesischen Mitbürger in Taiwan« richten würde. Um eine friedliche Wiedervereinigung zu erreichen, sei es notwendig anzuerkennen, dass das Festland und Taiwan »ihre eigenen Gesellschaftssysteme und Ideologien« haben. »Das Prinzip ›Ein Land, zwei Systeme‹ ist die umfassendste Lösung für dieses Problem.« Davon würden auch die Bewohner Taiwans profitieren, denen im Weißbuch »spürbare Vorteile« versprochen werden.