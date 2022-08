Bauarbeiten blockiert

Paola Chiomante/REUTERS

Am Dienstag (Ortszeit) haben Umweltschützer im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo für kurze Zeit die Arbeiten am sogenannten Tren Maya blockiert. Bereits in den Morgenstunden stellten sie sich vor die Baugeräte bei Akumal an der Karibikküste, wo derzeit der fünfte Abschnitt des Zugprojekts gebaut wird. Laut Aktivisten ist die 1.500 Kilometer lange Bahnstrecke, die Touristen vom südöstlichen Landesinneren bis auf die Halbinsel Yucatán bringen soll, nicht nachhaltig. Einen entsprechenden Einspruch hat ein Bundesgericht am Dienstag jedoch abgelehnt. (jW)