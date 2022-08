»Das reicht hinten und vorne nicht«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Eine Afghanin in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg (20.8.2021)

In diesen Tagen wird an die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sowie an das Chaos rund um den Abzug westlicher Truppen erinnert. Frauen der Gruppe »United Voice of Women for Peace« haben es aus dem Land herausgeschafft. Wie konnte ihre Flucht gelingen?

Die Frauen flohen im August 2021 Hals über Kopf, tauchten zunächst innerhalb des Landes unter, lebten in Kellern. In diesem Jahr machte Pro Asyl zum Internationalen Frauentag am 8. März ihr Schicksal und ihre Forderungen öffentlich. Erst nachdem ihre Aufnahmeanträge hierzulande längst gestellt worden waren, gab es die Willensbekundungen von Außenministerin Annalena ­Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser, ihnen humanitäre Visa zu erteilen. Nun sind fast alle der rund 35 Mitglieder der Gruppe in Deutschland oder anderen Ländern.

Wie kann den vielen weiteren Menschen geholfen werden, die in Afghanistan von den Taliban verfolgt werden?

Entscheidend ist die Frage, ob Deutschland eine Aufnahmezusage erteilt. Mit diesem Verfahren können individuelle Fälle schnell gelöst werden: Das Außenministerium prüft die Gefährdung der Person, das Innenministerium stimmt zu. Doch aktuell wird darüber diskutiert, humanitäre Visa künftig nicht mehr auszustellen, wenn ein Bundesaufnahmeverfahren in Kraft tritt.

Welche Folgen könnte das neue System haben?

Die Bundesregierung denkt aktuell darüber nach, wie viele Menschen aus Afghanistan sie aufnehmen will und nach welchen Kriterien. Demnach soll das dem Innenministerium unterstehende Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheiden, wer innerhalb des geplanten Bundesaufnahmeprogramms Schutz erhält und wer nicht. Solch ein Verfahren ist zu bürokratisch und dauert.

Welche besonders dramatischen Fälle sind Ihnen bekannt?

Wie andere Nichtregierungsorganisationen können wir nicht alle Anfragen mit der Bitte um Unterstützung bei den Anträgen auf Schutz beantworten. Die Bundesregierung muss eine Stelle einrichten, an die Betroffene sich wenden können. Chancen, als Ortskraft anerkannt zu werden, haben direkt Angestellte bei Institutionen wie dem Auswärtigen Amt oder den Auslandsvertretungen in Afghanistan. Viele haben aber mit Verträgen als Subunternehmer gearbeitet. Zum Beispiel alle etwa 3.500 Personen, die im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit die afghanische Polizei in Menschenrechtsfragen geschult haben. Sie werden nicht als Ortskräfte anerkannt, obgleich sie verfolgt werden, weil sie aus Sicht der Taliban für »den Westen« gearbeitet haben.

Wie soll mit afghanischen Frauenrechtlerinnen verfahren werden?

Sie will man über das Bundesaufnahmeprogramm retten. Die Diskussion konzentriert sich dabei bislang nur auf Frauen und Mädchen. Was aber wird aus männlichen Journalisten, Rechts- und Staatsanwälten sowie anderen Personen, die versucht haben, im Land eine demokratische, auf Menschenrechten basierende Struktur aufzubauen? Für 2022 sind nur Mittel für die Aufnahme von 1.000 Fällen vorgesehen, jeweils eine Person kommt mit vier Angehörigen. Es geht also um insgesamt nur 5.000 Personen. Das reicht hinten und vorne nicht.

Muss die Bundesregierung mit den Taliban verhandeln, um Verbesserungen zu erreichen?

Den Taliban kann man nicht trauen. Verhandelt werden muss mit Nachbarstaaten, zum Beispiel mit dem Iran, Pakistan, aber auch mit Katar und der Türkei. Wer es bis dorthin geschafft hat, wird oftmals an der Ausreise nach Deutschland gehindert. Um ein Beispiel zu nennen: Einer verfolgten Journalistin muss es ermöglicht werden, auch nach illegalem Grenzübertritt in die Türkei von dort aus einen Aufnahmeantrag nach Deutschland zu stellen.

Der deutsche Staat steht verpflichtend in der Verantwortung, dass Personen nicht gefährdet werden, die etwa für die Bundeswehr gedolmetscht, Lebensmittel an sie verkauft hat oder damit beauftragt waren, in deren Camp eine Kirche zu bauen. Dazu gehören auch alle bedrohten Angehörigen, auch außerhalb des Begriffs der deutschen »Kernfamilie«. Was Deutschland kann, zeigt sich bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Menschenrechte gelten universell. Sie dürfen im Fall von Afghaninnen und Afghanen nicht ausgeblendet werden.