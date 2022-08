Russland meldet Zerstörung von »Gepard«

Moskau. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben bei Luftangriffen im Süden der Ukraine auch einen der aus Bundeswehr-Beständen gelieferten Flugabwehrpanzer »Gepard« vernichtet. »Nahe der Ortschaft Nowopawliwka im Gebiet Mikolajiw wurde ein von Deutschland an das Kiewer Regime geliefertes Kampffahrzeug für den Flugabwehrkanonenkomplex ›Gepard‹ zerstört«, sagte Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Mittwoch. Insgesamt will die Bundesregierung 30 »Gepard«-Flugabwehrpanzer an die Ukraine liefern. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden bisher fünf Exemplare übergeben. Die ukrainische Seite hat die Ankunft von drei Panzern bestätigt. Zuletzt hatte das russische Verteidigungsministerium auch mehrfach die Vernichtung einzelner Exemplare des US-Raketenwerfers »Himars« gemeldet. (dpa/jW)