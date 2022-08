Lindner stellt Steuerpläne vor

Kay Nietfeld/dpa Seine Vorschläge begünstigen vor allem eine Klientel: Spitzenverdiener (Berlin, 1.7.2022)

Die Pläne sind verkündet, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellte am Mittwoch in Berlin Eckpunkte für ein »Inflationsausgleichsgesetz« vor. Es soll ein nächstes »Entlastungspaket« sein – die Kernpunkte: ein höherer Grundfreibetrag und mehr Kindergeld. Lindner sprach gegenüber tagesschau.de von einer Steuersenkung in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro. 48 Millionen Personen in Deutschland würden davon profitieren, meinte der Minister. Durchschnittlich läge die Entlastung bei 192 Euro. Lindner: »Angesichts der Befürchtung von steigenden Preisen für Gas und Lebensmittel ist man in einer Situation, wo gehandelt werden muss.«

Lindners Vorschläge sind in der Ampelkoalition noch längst nicht beschlossen. SPD und Grüne fordern, Einkommensschwache gezielt zu entlasten, Besserverdienende zu belasten. Der Bundesfinanzminister hielt am Mittwoch dagegen, steuerliche Mehrbelastungen seien in der aktuell fragilen Lage »nicht fair und wären auch für die wirtschaftliche Entwicklung gefährlich«.

Der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, sagte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, ein weiterer »kräftiger Entlastungsimpuls« sei notwendig, sollte aber vor allem auf Menschen mit kleinen und mittleren Gehältern zielen. Die Pläne des Finanzministers seien in der Hinsicht »noch verbesserungsbedürftig«. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte in einer Mitteilung, Lindner setze steuerpolitisch falsche Prioritäten. »Das Gebot der Stunde ist, die vorhandenen Steuermittel richtig einzusetzen.« Beispielsweise brauche es eine Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 300 Euro. Noch etwas deutlicher wurde Christian Görke (Die Linke). Der Steuerplan des Ressortchefs für Finanzen sei »ein Witz«, sagte der finanzpolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion in einem Statement. »Die unteren 70 Prozent der Bevölkerung gehen fast komplett leer aus, da sie kaum Einkommenssteuer zahlen.« Unter dem Strich profitierten Spitzenverdiener, und zwar am stärksten.