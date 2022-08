Grenze des Erträglichen

Matthias Bein/dpa Manchmal macht sogar die Reklame nachdenklich: Idyllische Szene beim DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem SC Paderborn 07

Die neue Saison der Fußballbundesliga ist angelaufen, und die ARD-»Sportschau« lässt sich weiterhin von einem Sportwettenanbieter präsentieren. Währenddessen machte am 2. August erstmals ein bundesweites »Bündnis gegen Sportwettenwerbung« (BGSWW) öffentlich auf sich aufmerksam. Der Zusammenschluss setze sich laut Selbstbeschreibung »für die weitestgehende Einschränkung von Sportwettenwerbung durch die nötigen politischen Entscheidungen ein – wie es andere europäische Länder bereits vormachen – und fordert die beteiligten Institutionen im Sport zur Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und zur Stärkung von Forschung und Prävention auf«.

Die Bündnismitglieder reichen vom Betroffenenbeirat Bayern über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, den Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Transparency International und das Fanbündnis »Unsere Kurve« bis hin zu den Landesstellen gegen Suchtgefahren in Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Im Zentrum stehe als eine wirkungsvolle Maßnahme der Suchtprävention der Kampf gegen die rigorose mediale Bewerbung von Sportwetten. »Die Neuzugänge in den Selbsthilfegruppen von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen sind in den letzten zwei, drei Jahren deutlich jünger geworden und fast ausschließlich süchtig nach Sportwetten. Häufig verschulden sich die Leute deutlich höher in sehr kurzer Zeit als zuvor«, weist Nicole Dreifeld vom Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht auf gefährliche Tendenzen vornehmlich beim jüngeren Publikum hin.

»Die Sportwettsucht hat mich ins Gefängnis gebracht«, berichtet Tobias Blümel aus Mönchengladbach, der nach eigenen Angaben 15 Jahre lang »sportwettabhängig« gewesen sei. »Durch meine Präventionsarbeit in Schulen und Sportvereinen merke ich immer wieder aufs neue, wieviel Macht die Sportwetten im Fußballbereich eingenommen haben. Das muss einfach eingedämmt werden«, erklärt er.

»Sportwettenwerbung vereinnahmt Fankultur und normalisiert die Existenz von Wetten im Sportkontext, ohne adäquat auf die Problematiken hinzuweisen und ausreichenden Jugendschutz zu bieten. Fußballinteressierte können sich der Werbung kaum noch entziehen, weswegen für uns nun eine Grenze des Erträglichen überschritten ist«, erklärt Markus Sotirianos von »Unsere Kurve« als einer der BGSWW-Sprecher. »Erstmalig sind in diesem Bündnis jetzt Partner vernetzt, die bisher nicht vernetzt gewesen waren«, sagt er gegenüber jW. Die einzelnen Akteure könnten ihre Erfahrungen und Expertisen jetzt weit besser teilen als bisher. »Damit können wir gegenüber den politisch Handelnden zunehmend mehr Druck aufbauen und sie in Zugzwang bringen.«

Zumindest in Bremen haben die Warnungen, Mahnungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der Gefahren von Glücksspiel und Sportwetten bei der Politik Gehör gefunden. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der sich bereits bei den Auseinandersetzungen um die Kosten für Polizeieinsätzen bei sogenannten Risikospielen mit der Deutschen Fußballiga (DFL) angelegt hatte, scheint sich nun auch um die Sportwettenbranche kümmern zu wollen. Unlängst hatte das Bremer Ordnungsamt angeordnet, dass sämtliche Wettbüros ihr Geschäft nur dann weiterführen dürfen, wenn die Betreiber einen glaubwürdigen Nachweis für die Herkunft des Startkapitals für ihre Unternehmungen liefern. Keines der insgesamt 32 betroffenen Wettbüros hatte diesen Nachweis zunächst erbringen können und die Räumlichkeiten daraufhin lieber geschlossen, als wegen illegalen Wettbetriebes belangt zu werden.