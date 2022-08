Rund 100 Berliner Polizisten unter Naziverdacht

Berlin. Knapp 100 Berliner Polizeiangehörige sind in den vergangenen Jahren wegen möglicher extrem rechter Einstellungen aufgefallen. Das geht aus einer am Montag bekanntgewordenen Antwort des Senats auf eine Anfrage der AfD hervor. 94 Polizeibeamte und vier frühere Polizisten seien bekannt, »bei denen der Verdacht besteht, eine rechtsextremistische Einstellung zu haben«. Zu allen Fällen – etwa wegen rassistischer Äußerungen in Chatgruppen – gebe es strafrechtliche Ermittlungen oder entsprechende Prüfungen. Außerdem stünden zwölf Angestellte der Polizei und ein früherer Angestellter unter demselben Verdacht. (dpa/jW)