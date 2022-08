Gasalarm in EU

Annegret Hilse/REUTERS Garderobenwechsel: Wirtschaftsminister Habeck wähnt sich gerne als Steuermann der Energiepolitik (Bad Lauchstädt, 28.7.2022)

Nun ist er unter Dach und Fach. Der europäische Gas-Notfallplan ist am Dienstag in Kraft getreten. Mit ihm sollen sich die Länder der Europäischen Union auf einen möglichen Stopp von Erdgaslieferungen aus Russland vorbereiten. Konkret heißt das: Von Anfang August bis März nächsten Jahres sollen die Staaten ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre in diesem Zeitraum.

Sollte nicht genug gespart werden und sollte es zu weitreichenden Engpässen bei der Versorgung kommen, dann können verbindliche Einsparziele verordnet werden. Dazu müsste ein EU-weiter Alarm ausgelöst werden, und es müssten mindestens 15 EU-Länder zustimmen, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen.

Es fallen aber nicht alle Länder unter die Vorgaben des EU-Notfallplans. Ausnahmen gab es für Länder, die nicht vollständig an das europäische Stromnetz angeschlossen sind oder über Gasleitungen in andere Teile der EU verfügen. Ausgenommen sind auch die Länder, die nicht in der Lage sind, genügend Gas freizugeben, um anderen Mitgliedstaaten zu helfen.

Insgesamt müssen nach Zahlen der EU-Kommission 45 Milliarden Kubikmeter Gas gespart werden. Für Deutschland bedeutet das, dass hierzulande rund zehn Milliarden Kubikmeter weniger verbraucht werden dürfen als bisher. Wie die einzelnen Länder die vorgegebenen Ziele einhalten, bleibt ihnen selbst überlassen.

Einige EU-Länder haben allerdings noch keinen Plan vorgestellt, wie sie den Gas-Notfallplan umsetzen wollen. In Tschechien lässt man bislang die hohen Preise wirken, durch die der Verbrauch zurückging. In Slowenien bereitet man erst einen Plan vor und in Bulgarien wurde noch nichts zu Papier gebracht.

Österreich will Gas durch andere Brennstoffe ersetzen: Im Bedarfsfall soll das stillgelegte Kohlekraftwerke Mellach wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem soll Erdgas in Industrie und in Kraftwerken nach Möglichkeit durch Erdöl ersetzt werden. Die Kosten für die Umrüstung der Anlagen trägt der Staat. Im Herbst werden dann die Verbraucher mit einer Kampagne zum Energiesparen angeregt werden.

Frankreich hat bereits detaillierte Pläne; hier sollen die öffentliche Verwaltung und die Privatwirtschaft beim Energiesparen vorangehen. So gibt es staatliche Vorgaben zur Klimatisierung und zur Beleuchtung von Gebäuden. Behörden sind überdies dazu angehalten, Geräte auszuschalten und nicht im Standby-Modus zu belassen; sie sollen weniger kühlen und heizen. Supermärkte sind unter Androhung von Geldstrafen dazu angehalten, ihre Türen konsequenter zu schließen, wenn die Klimaanlage läuft.

In Deutschland obliegt das Sparen der Bundesnetzagentur, sie stellt die Regeln auf – doch das erregt zunehmend Unmut. Die Märkische Oderzeitung wirft ihr eine »bedenkliche Geheimniskrämerei« vor. Weder sie noch die Bundesregierung gäben Informationen heraus, welche Unternehmen systemrelevant seien und welche man eine Weile herunterfahren könne. Stattdessen solle es bei Bedarf im Einzelfall entschieden werden. Das wäre »sehr viel – zu viel – Macht für eine einzelne Behörde«, kritisierte das Blatt.

Aber auch die Bundesländer wollen die Entscheidung nicht allein der Bundesnetzagentur überlassen und fordern, einbezogen zu werden. Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) etwa forderte in der Welt, dass die Bundesländer »ernsthaft« einbezogen werden, denn das bisherige Vorgehen lasse dies »völlig vermissen«.