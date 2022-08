Fraport: Mehr Fluggäste in Frankfurt

Frankfurt am Main. Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen wächst. Der börsennotierte Betreiber Fraport hat am Dienstag seine Jahresprognose auf 45 bis 50 Millionen Gäste hochgesetzt. Zuvor war der Konzern von 39 bis 46 Millionen Passagieren ausgegangen. Im Juni wurde erstmals seit dem Vorcoronajahr 2019 wieder die Fünf-Millionen-Monatsgrenze überschritten. Das Abfertigungschaos führte zu langen Wartezeiten und Gepäckverlusten. Bei der Fracht registrierte Fraport für Frankfurt im ersten Halbjahr einen Rückgang um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier wirkten sich der gesperrte Luftraum über Russland sowie die Null-Covid-Strategie in China negativ aus. (Reuters/jW)